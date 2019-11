Pese al avance con el nuevo proyecto de Código Penal, los familiares de víctimas piden más severidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Luego de la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo para el ex piloto Santiago Silvoso por el siniestro que le causó lesiones gravísimas a Macarena Mendizábal, varias ONGs reclamaron el endurecimiento de las leyes en momentos en que el Congreso analiza un proyecto de reforma del Código Penal que prevé que las conductas peligrosas al volante sean consideradas como un delito.



En este caso reciente, la jueza María Cecilia Maiza del Tribunal Oral Criminal N° 24 le dio la máxima pena prevista, antes de la reforma que sufrió en 2017 impulsada por familiares de víctimas, que elevó la pena a 4 años de prisión para los casos de lesiones graves.



Al respecto, los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito, algunos de los cuales integran ONGs como "Madres del Dolor", dijeron que es necesario el "endurecimiento de las penas", que actualmente están tipificadas en dos artículos del Código Penal.



"Entendemos que cuando hay varios agravantes, la pena máxima prevista termina siendo insuficiente", explicó a Télam el abogado de la ONG, Natalio Nicodemo.



Y agregó: "Los hechos con agravantes deberían tener una pena mínima de más de tres años, para que tengan que cumplir una condena en prisión".



Sobre la reforma opinó: "Es necesario incluir una figura entre el delito culposo y el doloso, lo que usualmente decimos con dolo eventual, para que en determinados casos las penas no resulten irrisorias con respecto al daño ocasionado".



El actual artículo 84 bis habla de la conducta culposa básica, con pena de 2 a 5 años de prisión a quien por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.



Pero el nuevo proyecto, que ya tiene estado parlamentario desde junio de este año, mantiene ese texto en el nuevo artículo 84 y agrega en su inciso segundo que tendrá además de 24 a 60 días multa (económica calculada a través de un coeficiente) e inhabilitación especial, en este caso, por 5 a 10 años.



Además se establecen especiales circunstancias que agravan la penalidad y que elevan el mínimo de la escala penal a 3 años de prisión con un máximo de 7 para el conductor que se diera a la fuga, estuviere bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, conduzca con exceso de velocidad, estuviere participando en una prueba de velocidad, manejara estando inhabilitado o hubiere actuado con culpa temeraria.



Estas reformas elevan el máximo de la pena por un homicidio culposo a la pena mínima que estipula el código por un homicidio simple, o sea con dolo, lo que permitirá cerrar la brecha de las subjetividades entre los magistrados ante este tipo de conductas, porque se incluye la culpa temeraria, "aquella conducta que no produce ningún resultado lesivo concreto pero podría potencialmente hacerlo", explicaron los especialistas.



Sobre este punto, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal y juez de la Cámara Federal Casación Penal, Mariano Borinsky, dijo a Télam que "el proyecto de reforma achica los márgenes sobre cuáles son las conductas que se deben penar, y prevé que conductas peligrosas que no llegan a producir un resultado como la muerte también serán consideradas delito".



"Se sigue, así, la línea del Código Penal español, que a través de la tipificación de este tipo de conductas de peligro, permitió reducir de un año a otro en 500 las muertes producidas en tragedias viales", añadió.



Sin embargo, el abogado de Madres del Dolor, Nicodemo, dijo que "mientras no haya más prevención y agravamiento de las penas no van a bajar los siniestros viales", y recordó que desde la ONG "hace 20 años que vienen luchando por una Código mejor, y quizás estamos a tiempo de introducir algunas correcciones al texto enviado al Congreso, que nos permita tener una justicia más justa".



Viviam Perrone, referente de las Madres del Dolor, aseguró sobre las leyes actuales de nuestro país: "Es lo que decimos siempre, nadie entiende lo que significa una muerte vial, por qué mueren 20 personas por día. Los fallos que tenemos hasta ahora no evitan muertes, es necesario ser más duros para que quien maneja realmente tome conciencia del daño que puede ocasionar".