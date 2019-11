Petroleros privados de Neuquén hacen paro contra despidos y les dictan conciliación obligatoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, informó hoy que los trabajadores de ese sector iniciaron un paro de 24 horas, hasta las 12 de mañana, a raíz del anuncio del envío de 600 telegramas de despido.



A raíz de esta medida, el Ministerio de Producción y Trabajo, que dirige Dante Sica, dictó la conciliación obligatoria desde las 17 de hoy y por 15 días.



"Veníamos trabajando muy bien y a partir del decreto 566 que congela el precio del petróleo algunas inversiones no llegaron, se empezaron a paralizar equipos, tenemos 12, 13 equipos de perforación parados, tenemos 1.700 compañeros suspendidos y hoy han salido 600 telegramas de despido", dijo Pereyra en declaraciones radiales.



Añadió que el paro se decidió luego de que "los compañeros se presentaron hoy a tomar su trabajo en el horario habitual y no los dejaron entrar a las empresas".



"Ayer enviamos una nota al Ministerio de Trabajo de la Nación para advertir que había trascendido que habría despidos en las próximas horas", indicó.



Pereyra señaló que esta "actitud provocativa" de las empresas multinacionales genera que "se rompa el acuerdo de paz social" y advirtió que "el Ministerio de Trabajo no lo puede solucionar con una simple conciliación obligatoria".



Asimismo, fustigó "el reiterado incumplimiento empresario de los acuerdos firmados", y reiteró que "los trabajadores afrontan una situación desesperada ante el anuncio patronal de producir al menos 600 despidos, que se suman a las suspensiones en agosto".



"Con argumentos ridículos y espurios, más vinculados a la política nacional y a sus medidas erráticas que al desempeño de los trabajadores, las cámaras hidrocarburíferas procuran que los más débiles paguen lo que deberían resolver en otro ámbito", afirmó.



Pereyra sostuvo que los trabajadores siempre buscaron garantizar "la paz social" desde la firma de la adenda al convenio colectivo en 2017 y priorizaron también "las fuentes de empleo y la producción".



"El crecimiento del país y de la industria hidrocarburífera requiere del esfuerzo colectivo, pero no de los más débiles siempre. Parece que la solidaridad y el sacrificio son para las empresas palabras floridas para los discursos. El gremio no permitirá que quienes menos tienen paguen los platos rotos", aseguró.



Y exigió "la inmediata convocatoria de la Mesa de Vaca Muerta (comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos), prevista en el artículo 33 del convenio colectivo de trabajo".