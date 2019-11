Petroleros privados de Neuquén paran por tiempo indeterminado tras el anuncio de 600 despidos

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, informó hoy que los trabajadores de ese sector iniciaron un paro "sin fecha de finalización" a raíz del anuncio del envío de 600 telegramas de despido.



"Nosotros veníamos trabajando muy bien y a partir del decreto 566 que congela el precio del petróleo algunas inversiones no llegaron, se empezaron a paralizar equipos, tenemos 12, 13 equipos de perforación parados, tenemos 1.700 compañeros suspendidos y hoy han salido 600 telegramas de despido", contó Pereyra en declaraciones radiales.



Señaló que el paro total de actividades se decidió luego de que "los compañeros se presentaron hoy a tomar su trabajo en el horario habitual y no los dejaron entrar a las empresas".



"Ayer enviamos una nota al Ministerio de Trabajo de la Nación para advertir que había trascendido que habría despidos en las próximas horas", indicó el sindicalista y senador nacional.



Pereyra aseguró que esta "actitud provocativa" por parte de las empresas multinacionales genera que "se rompa el acuerdo de paz social" y advirtió que "el Ministerio de Trabajo no lo puede solucionar con una simple conciliación obligatoria".



Justamente, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria que se extenderá por el plazo de 15 días.