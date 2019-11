Philip Roth donó 2 millones de dólares a la biblioteca pública de Newark, su ciudad natal

El escritor estadounidense Philip Roth, uno de los autores más importantes de la literatura del siglo XX, fallecido en mayo de 2018 a los 85 años, donó dos millones de dólares a la Newark Public Library, la biblioteca pública de su ciudad natal, donde pasó tardes enteras como estudiante.



El diario The Wall Street Journal señaló hoy que cada año la biblioteca de Newark, en el estado estaodunidense de New Jersey, recibirá los intereses producidos por los dos millones de dólares donados por el autor de "El lamento de Portnoy", los cuales deberán ser dedicados a la colección, no a financiar otros proyectos.



El primer pago, de 80.000 dólares, se espera para febrero de 2020, apuntó el diario.



Si bien la cifra económica es una noticia que sale a la luz ahora, lo que sí se sabía es que Roth había donado su biblioteca con más de 7.000 libros y documentos personales, muchos de ellos con sus propias anotaciones.



"La decisión de colocar mi biblioteca personal en Newark, y, de forma específica, en la Newark Public Library, estuvo determinada por un viejo sentimiento de gratitud a la ciudad en la que nací", dijo el escritor cuando lo anunció.



"Durante los muchos días en los que no tenía clases, las pilas de libros y las salas de estudio y de lecturas eran donde me instalaba cuando quería un lugar tranquilo para estar solo y leer, estudiar o buscar algo", dijo el escritor nacido en 1933 en Newark, donde vivió hasta su adolescencia.



Además de haber sido el lugar donde pasaba horas de chico, Roth trasladó la biblioteca a su obra literaria, como en su primera novela "Adiós, Columbus", distinguida con el National Book Award en 1960, en la que narra la historia de Neil Klugman, quien trabaja en esa institución.