Pibas Under prepara una nueva fecha de competición en freestyle

Pibas Under ya tiene una nueva fecha para competencia de freestyle, será este viernes 30 de julio a las 15 horas. La competencia será mixta modalidad 3vs3.

La sede es en la dirección de juventudes, ubicada en Santa Fe y Rioja. La inscripción tiene un valor de $60.

Pibas Under es un colectivo de adolescentes y jóvenes que se reúne alrededor de la cultura urbana. El espacio se creó con varios objetivos que mantienen el espacio casi como un manifiesto. El primero es que más chicas se sumen y no se sientan inhibidas, otro es armar un espacio en donde las conductas machistas o predatorias no sucedan y que el ambiente de compañerismo sirva para extenderse en otras ambientes.