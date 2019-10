Pichetto critica que la Corte falle sobre temas institucionales en época electoral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, consideró hoy que la Corte Suprema de Justicia no debería haber avanzado en "cuestiones institucionales" durante el período electoral, al cuestionar dos fallos contra medidas del Poder Ejecutivo. Además, calificó a los actos que realiza el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, con la CGT y dentro del Consejo Nacional Justicialista, como "endogámicos". "El fallo de la Corte (que acepta equiparar la indemnización de detenidos-desaparecidos con exiliados) es exorbitante. No guarda relación. No se puede equiparar ambas cuestiones", cuestionó. Pichetto dijo también que "la Corte de los Estados Unidos no resuelve temas en la etapa agonal del escenario electoral" y argumentó que los fallos del Supremo Tribunal de la Argentina "podrían haber tenido otros tiempos, con análisis más detenidos y no plantearlos faltando pocos días para definir el destino del país". "Estos fallos tienen implicancia en el espacio institucional", aseguró el senador y se refirió, también, a la decisión del tribunal de darles la razón a las provincias que presentaron recursos contra la decisión del gobierno de eliminar el IVA de la canasta básica porque eso afectaba la coparticipación federal. "La verdad es que los gobernadores no se de qué se disfrazan. La medida del presidente (Mauricio Macri) iba para los sectores más humildes. La Corte debería, en esta etapa electoral, dejar que el proceso electoral se desarrolle. Y no resolver cuestiones sensibles sobre temas federales", reflexionó. En declaraciones a Radio La Red, Pichetto también aseveró que "un sector de la justicia argentina, sobre todo en el fuero Federal, tiene una gran sensibilidad con los datos políticos". El candidato enfatizó que "los argentinos están repensando el voto" y que a Juntos por el Cambio "le va a ir muy bien el día de la elección". "Nosotros estamos haciendo actos multitudinarios, mientras el Frente de Todos hace encuentro endogámicos en la sede del Partido Justicialista y con la CGT", añadió. Asimismo, evaluó que las declaraciones del candidato peronista a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien dijo que los desempleados venden droga para sobrevivir, "es la expresión de una visión progresista medio estúpida donde se asimilan pobres a narcotraficantes". "La gobernadora (María Eugenia Vidal) tiene posibilidades de ganar la elección, mucho más después de las estupideces que dijo Kicillof", sentenció. Pichetto reiteró que no tenía "ninguna duda" de que el poder de decisión en la fórmula del Frente de Todos lo tiene la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Es la que tiene el poder, la conducción política, la definición en política internacional. El tema Venezuela es muy sensible en términos de los efectos económicos que tendrá sobre la Argentina. La señora ex presidenta tiene una posición de alianza estratégica con Venezuela y con Cuba y eso nos condena a situaciones muy complicadas", sentenció.