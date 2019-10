Pichetto evaluó como "muy bueno" el encuentro entre Macri y Fernández

El senador Miguel Angel Pichetto evaluó hoy que el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el mandfatario electo, Alberto Fernández, fue “muy bueno”, ya que que marca “un cambio de época" en la cultura política de la Argentina



"Creo que ése es el camino y no puedo menos que valorarlo”, agregó en declaraciones a la prensa al entrar a una reunión del gabinete de ministros en la Casa Rosada.



Pichetto dijo que si bien no conocía el contenido de la conversación entre Macri y Fernández, “me han informado que fue muy bueno el encuentro".



Señaló que “si hay un escenario como éste de la mañana, me parece que la Argentinas puede ser un país previsible”



Sostuvo además que Macri "ha cuidado la paz social, un bien que hay que resguardar entre todos”.



“El resultado electoral de ayer arroja un ganador, indudablemente, que ha triunfado legítimamente en la elección, pero también define claramente una posición, que tiene el 40 por ciento de los votos, que es un presencia importante en el Congreso, donde tenemos que trabajar responsable y democráticamente para que a la Argentina le vaya bien”, precisó el senador peronista.



Afirmó que a partir del 10 de diciembre próximo, con la renovación del Congreso, se imagina “un Parlamento que tenga acuerdos, que tenga niveles de consenso para avanzar en el marco de la gobernabilidad y de la consolidación de un proceso democrático”



“Ninguno puede hacer cualquier cosa”, apuntó.



“Me parece que se requiere de política de Estado y de niveles de diálogo, de construcción democrática, que es lo que necesita la Argentina para salir de un proceso económico complejo en un mundo también complejo, en una Latinoamérica compleja, donde aparecen escenarios de violencia social, foquista en algunos casos”, agregó.



Pichetto señaló que “hay que trabajar responsablemente para tratar de garantizar la paz social, que es lo que ha garantizado Macri hasta ahora, y cuidar la paz social y aislar a los violentos, a aquellos que creen que son los dueños de la calle, y todos saben a qué me refiero”.



“La calle no puede ser patrimonio de un grupo minoritario, sino un lugar donde la gente tenga todos los derechos y también reclamar pacíficamente, respetando el derecho del os demás”, puntualizó.