Pichetto llega este martes para acompañar a los candidatos de JXC

Juntos por el Cambio cerrará el mes de agosto con visita nacional. Es que luego de que estuviera la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, este martes arribará a San Juan Miguel Ángel Pichetto, quien fuera candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019.

La visita de Pichetto estaba pactada para la semana que pasó, pero una reunión convocada por el concejo de auditores reprogramó todo.

Si bien esta no será la primera visita nacional que reciben los precandidatos de Juntos por el Cambio, ya que días atrás estuvo el secretario general del PRO nacional Eduardo Macchiavelli, la senadora Guadalupe Tagliaferri y Bullrrich, si es la más importante hasta ahora.

Pichetto, quien actualmente es el Auditor General de la Nación, llegará a la provincia y mantendrá una cargada agenda de trabajo antes de partir. Entre las acciones que llevará adelante hay una conferencia de prensa y luego disertará sobre la economía nacional en una reunión con empresarios locales. Esta última actividad bajo el nombre “Perspectiva para la Economía Argentina”.

En sus últimas apariciones públicas, Pichetto, fue por demás crítico del gobierno nacional al considerar que “la cuarentena excepcional que vivió la Argentina fue un disparate bancado por los doctores que cada tanto siguen apareciendo en televisión. Esto que le pasa al presidente es consecuencia de lo disparatado de las decisiones que se han tomado. Estuvimos cinco meses discutiendo si había que usar barbijo o no. Si hubiéramos tenido responsabilidad individual, si hubiéramos protegido el trabajo, la situación de la Argentina en términos económicos no sería la que hoy tenemos y el presidente no tendría que estar dando explicaciones sobre lo que sucedió en Olivos”

También habrá tiempo para un encuentro político en la sede de Juntos por el Cambio. Allí además de los precandidatos Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo se espera la presencia del diputado nacional Marcelo Orrego y los intendentes y concejales que tiene el espacio opositor en San Juan.