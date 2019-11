Piden la captura internacional de Gustavo Zanchetta, ex obispo de Orán acusado de abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una fiscal salteña requirió la captura internacional del ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta, tras pedir que se dicte la rebeldía del religioso, imputado por abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas, según informaron hoy fuentes del Ministerio Público.



Se trata de la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, quien requirió hoy la captura internacional del ex obispo.



Entre sus fundamentos, Filtrín sostuvo que la medida fue dispuesta luego de que el imputado no respondiera a reiterados llamados telefónicos ni correos electrónicos, al número telefónico y dirección electrónica aportados voluntariamente en agosto pasado, para ser notificado de cualquier acto procesal y luego de haber constituido domicilio en el estado Vaticano.



Los voceros detallaron que, oportunamente, la fiscal se opuso y apeló el levantamiento de las medidas restrictivas que permitieron a Zanchetta salir del país, por "prognosis" (conocimiento anticipado) de los sucesos actuales y su evidente falta de voluntad de someterse a los llamados de la justicia.



En el pedido, Filtrín también repasó las oportunidades en las que debieron realizarse trámites ante la Nunciatura, la misión diplomática de máximo rango de la Santa Sede ante el Estado argentino, para que Zanchetta compareciera.



Por otro lado, las fuentes precisaron que el pasado 12 de noviembre, la fiscal fue notificada de la conformación del tribunal colegiado que llevará adelante el juicio contra el ex obispo, imputado por abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas.



El tribunal estará integrado por los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora, como presidenta; y los vocales Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos.



Filtrín requirió el juicio contra el religioso en julio pasado, y en su pedido de elevación incluyó los elementos probatorios colectados durante la investigación y los resultados de las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.



Entre otros aspectos, el informe psiquiátrico indica que el acusado "presenta personalidad con rasgos psicopáticos, con indicadores de manipulación, emociones superficiales y escasa capacidad empática; y no presenta psicosis ni otro trastorno mental que altere la relación con la realidad".



Asimismo, precisa que el acusado se vincula a través de interrelaciones dispares, ejerciendo poder sobre el otro.



Zanchetta fue denunciado el 6 de febrero pasado por un joven que aseguró haber sufrido "episodios de contenido sexual", por parte de quien "ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán", a partir de 2017, en el edificio del Seminario Juan XXIII y un domicilio particular de Los Toldos.



Un segundo seminarista lo denunció días después, también por hechos de significación sexual y conductas inapropiadas, en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del obispo, desde 2016.



Zanchetta renunció al Obispado el 31 de julio de 2017, a pedido del papa Francisco, quien en diciembre de ese año lo había designado como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica APSA, que administra más de 5.000 propiedades del Vaticano en el mundo.



Además de abuso sexual, la Iglesia investiga a Zanchetta por "abuso de poder y mal manejo de los fondos" del obispado.



En tanto, en febrero último, la Congregación de los Obispos encomendó al arzobispo de Tucumán, Carlos Alberto Sánchez, la investigación eclesiástica.