Pidieron seis años y medio de prisión para el fiscal acusado de abuso sexual de su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La fiscal María Luz Castany solicitó que se condene a seis años y seis meses de prisión al fiscal Julio César Castro, al considerar acreditada su responsabilidad en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja.



Castany, responsable de la Fiscalía General N° 30, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 condenar a seis años y seis meses de prisión a su colega Castro al considerar que abusó sexualmente de su ex pareja, quien lo denunció por los hechos ocurridos entre 2016 y 2017.



El debate oral comenzó en julio y para la audiencia fijada para el próximo miércoles 13 de noviembre se esperan las últimas palabras del acusado.



Castro fue denunciado en 2017 por su ex pareja por una serie de episodios violentos que comenzaron en octubre de 2016, cuando abusó sexualmente de ella, y continuaron en noviembre de ese año, cuando le provocó lesiones. Al año siguiente, en enero, tuvo lugar un segundo hecho de abuso sexual, y una lesión en un brazo en marzo de ese año, momento en que la víctima tomó la decisión de efectuar la denuncia ante la justicia.



En su alegato, Castany calificó como de profunda “asimetría” la relación entre víctima y victimario, factor objetivo que elevó el riesgo en que se encontraba aquella.



En esa línea, repasó que el acusado tiene 25 años más que su pareja, que cuando iniciaron la relación ésta era una joven abogada que recién comenzaba su carrera profesional, mientras que Castro era un reconocido fiscal, con 35 años de trayectoria, titular de la Unidad Fiscal especializada en delitos sexuales (Ufisex) y que se encontraba concursando para un cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones.



Al igual que durante la investigación, Castany ponderó también la existencia de un sumario administrativo que contiene siete denuncias contra Castro vinculadas a situaciones de acoso sexual a personal de su Fiscalía y/o de su entorno laboral.



Para la fiscal, estos siete casos contienen pautas y patrones de comportamiento que se repiten en la dinámica implementada con su pareja.



Para pedir la sentencia a seis años y medio de prisión, Castany también se basó en los distintos informes psiquiátricos realizados por los peritos del Cuerpo Médico Forense, que concluyeron que hay rasgos en la personalidad del imputado compatibles con los hechos denunciados, con altos niveles de exigencia y escasa tolerancia, y desbordes emocionales que pueden derivar en reacciones violentas.