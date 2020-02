Piumato le propuso a De Pedro el traspaso del escrutinio provisorio al Poder Judicial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 5 horas

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, recibió hoy al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, quien le presentó una propuesta elaborada por su sindicato para que el escrutinio provisorio electoral pase a la órbita del Poder Judicial a través de la Cámara Nacional Electoral.



Tras el encuentro, del que también participaron la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quidio, y la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio, Patricia García Blanco, el sindicalista aseguró que con la iniciativa se propone terminar con los "negocios que hay detrás de un escrutinio provisorio" y generar "mayor transparencia" en un proceso donde siempre reinan las "dudas, los preconceptos y las denuncias".



"Recibieron bien la propuesta y el Gobierno tendrá un mecanismo para estudiarlo. Les pareció interesante la propuesta", resumió Piumato, acompañado por Guillermina Alsina y Hernán Arboledas, secretaria y subsecretario de Asuntos Electorales de la UEJN.



También se abordaron las partidas presupuestarias para los comicios y la mejora de la gestión de informática electoral pues por ejemplo, dijeron los gremialistas, en la Provincia de Buenos Aires "hay 50 mil muertos que tienen que ser limpiados de los padrones".



"Había algunas partidas concedidas por el anterior gobierno para reforzar estas acciones, por un total de 20 millones (de pesos) para el juzgado electoral de La Plata y 7 millones para el juzgado electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que quedaron bloqueadas el 31 de diciembre", señaló Piumato.



Sobre el debate de los "presos políticos", Piumato convalidó la definición del presidente Alberto Fernández: "El Presidente ha dicho que no hay presos políticos y hay que respetar la investidura presidencial", dijo. Y agregó: "Los que están encarcelados están a disposición de los jueces y la Justicia es independiente".



Sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para modificar los regímenes previsionales de judiciales y diplomáticos, afirmó que "todo aquel que trabaja y cobra un sueldo por su trabajo tiene derechos y no privilegios".



"Hay que igualar para arriba y los derechos hay que defenderlos. No existen jubilaciones de privilegio; existen regímenes especiales que habrá que analizar en cada contexto, pero no es eliminando regímenes especiales que vamos a solucionar el tema de los jubilados", señaló Piumato.