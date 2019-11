Plaini desmintió que la CGT pida "darle a la maquinita" para enfrentar la crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario general de los Canillitas, Omar Plaini, desmintió hoy que "la CGT le haya dicho al presidente electo, Alberto Fernández. que le "tiene que dar a la maquinita" (mayor emisión monetaria) y atribuyó la frase a un sindicalista a "título personal".



El gremilaista pidió además a la prensa "no hacer generalizaciones que hacen mal", ya que "todos tenemos que colaborar porque las palabras terminan siendo un puñal que daña". "Hablemos con propiedad", insistió.



Plaini se refirió de esta forma a las declaraciones del titular de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, quien consideró que “Alberto (Fernández) tiene que seguir con el cepo" y "darle a la maquinita" para "meter plata en el mercado, mucha plata, para que la gente tenga, y buscar el proyecto que se necesita".



Luego de que diversos medios publicaron hoy la propuesta en nombre de la CGT, Plaini aclaró: "Es el pensamiento de él, no dijo que hablaba en nombre de la CGT. Me molestan muchísimo las generalizaciones porque no son buenas".



"Hacen mal y todos tenemos que colaborar porque las palabras terminan siendo un puñal que dañan. Hablemos con propiedad", pidió a los periodistas en el diálogo que mantuvo con radio La Red.



En tanto, y previo al encuentro que tendrán los secretarios generales de la CGT con Fernández el viernes próximo, Plaini confirmó el encuentro que mantendrán hoy a las 16 en el Smata los integrantes del Frente Sindical que conduce Hugo Moyano.



"Entre otras cosas vamos a tratar la llegada del presidente (electo) a la CGT y de lo que sería un eventual pacto social o la conformación de un concejo económico social", detalló.



Por otra parte, dijo que con la nueva administración "la esperanza es muy grande, proporcional a lo malo que ha sido este gobierno", y abogó porque continúe "la unidad" sindical.