Anunciaron que Argentina fabricará la vacuna sputnik, la meta es llegar a 500.000 dosis semanales

El presidente Alberto Fernández anunció, a través de una videoconferencia con su par de la Federación Rusa, Vladímir Putin, el inicio de la producción en la Argentina de la vacuna Sputnik V por parte de Laboratorios Richmond.

“El próximo domingo un avión partirá de Moscú trayendo el principio activo para que empiece de inmediato la producción en Argentina”, celebró Fernández desde la residencia de Olivos, y destacó: “Estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado con esa vacuna porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia, en el que siempre confiamos”.

Por su parte, Putin afirmó que la Sputnik V “es una de las vacunas más eficaces del mundo, con un 97,6 por ciento”, y señaló: “Podemos hacer esto posible a través del diálogo y la cooperación a nivel global”.

El mandatario resaltó que “el pueblo y el gobierno argentino le estamos inmensamente agradecidos”, le dijo Fernández a su par de Rusia, y añadió: “Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles, y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir las vacunas que el mundo nos negaba”.

Por otro lado, el Jefe de Estado anticipó que el vuelo que partirá de la Federación Rusa “traerá también vacunas para Paraguay, del mismo modo que en su momento trajimos para Bolivia y así como intentamos acercar a México y Rusia para lograr un acuerdo para que la vacuna de Gamaleya llegue también al pueblo mexicano”.

“Vamos a hacer todo lo posible para luchar contra la pandemia, tenemos que favorecer la vacunación de los extranjeros en nuestra tierra, y además llegamos a acuerdos para la producción de la Sputnik V en más de una docena de países en el mundo, lo que hará posible tener durante este año a millones de personas vacunadas”, destacó, a su vez, Putin.

El presidente ruso dijo que han tenido un “camino muy difícil” en el proceso de producción y distribución de la vacuna y remarcó la necesidad de “dejar aparte las discrepancias políticas cuando hablamos de la salud de las personas”.

La Argentina importará el antígeno para fabricar ambos componentes de la vacuna Sputnik V y realizará en la planta de Richmond, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, su formulación, filtrado y envasado con el fin fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional en todo el país y ampliar su acceso en América Latina.

También participaron de la actividad el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev; y el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras.

En declaraciones anteriores Figueiras si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc, que son factores que no dependen de nosotros".



Esa cifra de 500 mil dosis es la cantidad que la actual planta del laboratorio ubicada en el partido bonaerense de Pilar tiene capacidad de producir cada semana, aunque la cantidad que se elabore finalmente dependerá de la materia prima que se se envíe desde Rusia.

Una vez finalizada la producción se realizará el control de calidad tanto en el laboratorio como en el Instituto Nacional de Medicamentos de Argentina y en el Gamaleya pero las dosis fabricadas quedan acá, por lo que Argentina se ahorraría tener que ir a Rusia a buscarlas.