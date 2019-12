Poca actividad y estabilidad en los precios de los granos en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los negocios por granos en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) continuaron con un bajo nivel, a pesar de que el maíz mostró un aumento en el segmento disponible y concentró el mayor volumen operado.



"Hoy tuvimos un ligero repunte en precios y en actividad en el mercado de maíz, aunque marginal", destacó la BCR.



El precio abierto de compra por el cereal con descarga a partir del 15 de febrero hasta abril se ubicó en US$ 135 la tonelada, tres dólares por encima de la jornada previa.



Por el maíz con descarga en mayo, el precio mejoraba hasta US$ 136 la tonelada; junio, US$ 132; julio y agosto, US$ 128; y septiembre, US$ 130.



Por su parte, la soja con descarga se mantuvo sin cambios a US$ 245 la tonelada, aunque "la actividad comercial en este segmento fue prácticamente inexistente", remarcó la BCR.



El precio abierto de compra por trigo con descarga inmediata fue de US$ 165, mientras que por el cereal condición contractual, sin descarga, la oferta se situó en US$ 170.



Por trigo con descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, la oferta mejoraba hasta US$ 171.



En cuanto al trigo con descarga a partir del año próximo, la mejor oferta de compra para enero se situó en US$ 171; febrero, US$ 172; y marzo, US$ 173.



Por último, el girasol se mantuvo a US$ 230 y la cebada a US$ 130.