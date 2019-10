Pochettino, sobre sus ganas de dirigir a la Selección: "Ahora no sería el momento"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, de Inglaterra, reconoció sus "ganas" de dirigir el seleccionado argentino de fútbol, actualmente a cargo del técnico Lionel Scaloni, aunque admitió que "ahora no sería el momento".



"Más allá de que uno tenga ganas, y de que la motivación está ahí, ahora no sería el momento", declaró el finalista al premio The Best como mejor entrenador de 2019 en diálogo con la página oficial de la FIFA.



"Tu país siempre está ahí y Argentina siempre va a estar en el corazón, pero también son emociones que a veces no llegan en el momento oportuno", continuó el ex futbolista surgido de Newell's Old Boys.



"Hoy me gusta mucho estar en el día a día, estar en el campo con mi cuerpo técnico y mis jugadores, tener partido cada semana o cada tres días. Esa adrenalina que se siente compitiendo seguido", agregó el técnico oriundo de la ciudad santafesina de Murphy.



"Me costaría mucho tener que competir una vez cada mes o dos meses no sé, creo que estoy en un momento de mi carrera futbolística y de mi vida que necesito sentir la adrenalina de la competición cada tres días", siguió.



Pochettino, de 47 años, por último expresó su deseo de "ganar un trofeo" con el Tottenham Hotspur en la presente temporada, tras haber perdido por 2-0 la final de la última edición de la Liga de Campeones de Europa ante Liverpool.



"Hay muchos objetivos y sueños. Ganar un trofeo con Totteham sería algo increíblemente enorme, un logro enorme para el club. Ese es mi deseo, ganar un trofeo con mi club", concluyó Mauricio Pochettino.



Tottenham se encuentra actualmente en la séptima posición de la tabla de posiciones de la Premier League con 12 unidades, a 13 del líder Liverpool (25), cuando se llevan disputadas nueve jornadas.