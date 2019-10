Podemos exige la destitución del director del organismo público de sondeos de opinión

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó hoy la dimisión del director del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por pedir el voto para los socialistas, rompiendo con la neutralidad institucional del organismo público que elabora los sondeos de opinión y proyecciones electorales. Tezanos, sociólogo y ex miembro de la cúpula del gubernamental Partido Socialista (PSOE), está en el ojo del huracán desde su designación con la llegada del socialista Pedro Sánchez al poder en junio de 2018, y habitualmente es criticado por los partidos opositores, que lo acusan de "manipular" las encuestas. Su última reflexión, en un artículo de la revista "Temas para el debate", donde Tezanos pide a los españoles que no reaccionen con "rabia" ante la repetición electoral y que voten a "aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar", fue lo que hizo estallar a Iglesias. "El CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna. Tezanos, en tanto que presidente, no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto. Debería dimitir o ser cesado", aseguró el líder de Podemos en Twitter. Además, en su artículo, titulado "Cómo salir de los bloqueos políticos",el director del CIS afirma que habría que emprender "medidas legislativas de fondo que permitan desbloquear la democracia", una propuesta que ya hizo Sánchez para que si no hay acuerdos se designe presidente del gobierno al candidato del partido más votado. Por otro lado, en opinión de Tezanos no todos los políticos tuvieron igual responsabilidad en la situación de bloqueo que llevó a que España tenga que repetir comicios el próximo 10 de noviembre. Sin mencionarlo explícitamente, el director del CIS critica a Unidas Podemos, la candidatura de Iglesias, por poner "condiciones imposibles de cumplir o que resultaran gravemente erosivas a corto y medio plazo". El conservador Partido Popular y el liberal Ciudadanos llevan meses criticando a Tezanos por presuntamente instrumentalizar las encuestas electorales al servicio del PSOE, partido al que el CIS daba una amplia ventaja en las encuestas de cara a una repetición electoral cuando todavía había margen para negociar la formación de un gobierno progresista entre los socialistas y Unidas Podemos que evitara que los españoles regresaran a las urnas tras los comicios del 28 de abril último. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también pidió la destitución de Tezanos tras las elecciones regionales de Andalucia de diciembre de 2018, cuando el instituto de opinión pública falló en predecir la irrupción del partido ultraderechista Vox.