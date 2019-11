Polonia fue incluído en el grupo de Argentina para la nueva Copa ATP de enero

Argentina competirá en la nueva Copa ATP junto a Croacia y Austria, tal como estaba estipulado, y hoy se supo que el cuarto equipo integrante del Gupo E será Polonia, para el certamen que se estrenará en enero de 2020 en las ciudades australianas de Perth, Brisbane y Sidney, con puntos para el circuito y más de 15 millones de dólares en premios.



La organización del nuevo torneo, que se jugará entre el 3 y 12 de enero de 2020, incluyó hoy a Bulgaria, que sustituirá a Suiza, y también a Chile, Uruguay, Moldavia, Noruega y la mencionada Polonia, consignó la agencia EFE.



En el caso de Bulgaria, que tiene como principal figura a Grigor Dimitrov, ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, se la incluyó tras la baja de Suiza, que se produjo hace 15 días cuando Roger Federer (3) anunció que no jugaría el torneo, sumado a que tampoco lo hará Stan Wawrinka (16) y entonces los helvéticos quedaron eliminados.



Es que el reglamento del torneo contempla que si el número uno del país no participa este queda afuera, salvo que el segundo tenista esté dentro del "top 18", y en el caso de los agregados a último momento porque todos tienen un "top 100" o más como el caso de Chile.



Según anunció la organización, está confirmada la participación de 26 de los 30 primeros tenistas del ranking mundial.



Luego de la inclusión de los seis países mencionados, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:



Grupo A (Brisbane): Serbia, Francia, Sudáfrica y Chile.



Grupo B (Perth): España, Japón, Georgia y Uruguay.



Grupo C (Sydney): Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria y Moldavia.



Gupo D (Perth): Rusia, Italia, Estados Unidos y Noruega.



Grupo E (Sydney): Austria, Croacia, Argentina y Polonia.



Grupo F (Brisbane): Alemania, Grecia, Canadá y Australia.



En cuanto a la Argentina, los tenistas que confirmaron su participación son Diego Schwartzman y Guido Pella, y posiblemente se sumará el doblista Horacio Zeballos.