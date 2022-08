¿Por dinero? Casemiro explicó por qué tomó la decisión de irse del Real Madrid

Casemiro fue fichado por el Manchester United en estas horas y los motivos de su salida dieron para hablar. El mediocampista brasileño dejó al Real Madrid para unirse a las filas del elenco de la Premier League, lo que ha dejado muchas dudas al respecto. La principal situación que tanto ruido ha hecho es el presente de cada equipo, con el "Merengue" como campeón de Europa y los "Diablos Rojos" que no encuentran el rumbo.

En conferencia de prensa, Casemiro indicó al comienzo: “Cuando se toma una decisión tan importante de tu vida siempre es difícil, pero después de terminar la final de Champions, hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Soy honesto conmigo, con los madridistas y con mi presidente. Me dijeron que me fuera de vacaciones con la cabeza tranquila y al mes tenía la misma sensación. Lo he dado todo por este club y me voy con el deber cumplido".

"Si tenía una misión esta hecha. Busco nuevos retos, probar una liga y una cultura diferente donde no he ganado nada. La primera conversación fue el día siguiente a la final de Champions. Les dije que mi ciclo estaba terminado en el club. Es una decisión muy importante, llevo nueve años en Madrid, he sido padre aquí y es un cambio para mi familia que ha estado unida en mi decisión. Fue difícil hablar con el presidente, sé el cariño que tiene por mí y lo llevaré para toda mi vida", aportó el centrocampista brasileño.

Casemiro y un adiós que entristece a muchos

A su vez, Casemiro también resolvió: "La honestidad es uno de los grandes valores, tengo que ser honesto y es la clave desde que empezamos a hablar. Es una competición que me encanta y en la que deseaba jugar. De vacaciones seguía pensando igual y soy la persona más honesta del mundo conmigo mismo. Me voy con la sensación del deber cumplido. Quien piensa eso, no me conoce. Si fuera por dinero me habría ido hace cinco años y no, el club siempre se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía”.

“Pero hay que ser sincero con la sensación de que el ciclo terminó. Me voy al club más grande de Inglaterra, siempre seré hincha del Real Madrid, celebraré sus goles y títulos. Aquí están los mejores del mundo, seguirá ganando por toda la vida porque es el más grande del mundo. No vamos a jugar la Champions pero me voy a uno de los clubes más grandes del mundo y que en su momento puede competir con la grandeza del Real Madrid. Me llevaré para toda mi vida las palabras de Ancelotti, el triángulo de las Bermudas (el que formó junto a Kroos y Modric) y todos los títulos ganados. Soy un afortunado”, cerró.