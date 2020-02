Por el coronavirus, se cancela la premiere en China de "James Bond: Sin tiempo para morir"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La gira mundial de premieres de "James Bond: Sin tiempo para morir", vigésimo quinta entrega de las aventuras del Agente 007, no llegará a China en abril próximo, tal como estaba previsto, debido a la epidemia del coronavirus.



A causa de "la incertidumbre que rodea la evolución de la epidemia", que ostenta 1.770 muertos y 70.548 afectados en China, el nuevo filme del espía, dirigido por Cary Joji Fukunaga y protagonizado por Daniel Craig no tendrá actividad promocional en la nación asiática, informó Europa Press, citando al sitio de noticias del espectáculo Deadline.



La ausencia de la nueva película de Bond no es la primera consecuencia directa del virus sobre la industria del entretenimiento de China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, ya que, actualmente, allí la mayor parte de las salas de cines permanece cerrada de manera indefinida.