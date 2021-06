La crisis generada por la pandemia por Covid-19 en San Juan llevó a que el comercio penda de un hilo permanentemente y que los ánimos se caldeen por esta situación. En este contexto es que Darío Minozzi, titular del Centro Comercial de la Capital, le apuntó al Sindicato Empleados de Comercio y a su representante sobre la pérdida de mano de obra histórica que hubo en el último año. Pero la Secretaria del SEC no se quedó atrás y Mirna Moral salió a cruzar al empresario aduciendo que goza del beneficio que la entidad gestionó en todos estos meses de crisis.

Puntualmente Minozzi, advirtió que “en el último año se perdieron más de mil trabajos formales en el Comercio local y miles más de modo informal, pero esto al SEC no le importa y sólo está interesado en el horario de atención. En vez de preocuparse en sostener el trabajo, o ayudar a que todo el sector reciba las asistencias del Gobierno Nacional y Provincial, ellos siguen luchando por el horario de corrido o hacen escraches si se cierra 5 minutos más tarde de la hora pautada. Todo esto en plena crisis de ventas comerciales”.

Además, el presidente del Centro Comercial agregó en DIARIO HUARPE que “ni el sindicato ni los gobiernos se preocupan por esta situación y nosotros estamos haciendo malabares para sostener el empleo, porque no hacerlo nos significa perder dinero debido al entrenamiento y la atención que podemos llegar a darle a los clientes con menos personal. Pero estamos en una encrucijada absoluta”.

Ante esta afirmación, Moral le contestó directamente y expresó que “Minozzi tiene su negocio subsidiado por el Gobierno provincial y este beneficio lo obtuvo gracias a que el SEC realizó el pedido de asistencia al Gobierno provincial para que se puedan sostener los empleos”. Pero esta no es la única diferencia que marcó la Secretaria General ya que también afirmó que “nuestras estadísticas nos marcan que perdimos menos de un millar de empleos y esta información es directa porque es salida de todos los que solicitaron el seguro de desempleo que brindamos en el sindicato”.

Por último, la mujer le habló directamente al presidente del Centro Comercial de San Juan y contó que “Minozzi indudablemente no sabe que somos uno de los únicos sindicatos que tenemos audiencias permanente en la Secretaria de Trabajo y que asistimos no solo a los socios, sino que también lo hacemos con los que no son parte del SEC. Nada de lo él que diga puede contrarrestarlo”.