Por el paro de UTA en Chaco los empresarios piden aumentar la tarifa o más subsidios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En el segundo día de paro de choferes de la Unión Tranviarios Autotomor (UTA) de Chaco, que deja sin servicio de transporte a usuarios del Gran Resistencia, los empresarios argumentan que no hay un acuerdo posible con tarifas y subsidios a valores de principios de año. En declaraciones radiales, el presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Chaco (Cetach), Raúl Riquelme, dijo hoy que “la provincia es la que debe “destrabar esta situación” porque “no hay salida posible con tarifas y subsidios congelados”. La paralización del transporte urbano e interurbano afecta a más de 200.000 usuarios de Resistencia y de los municipios vecinos de Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol, Colonia Benítez y Margarita Belén. El dirigente dijo que las empresas también tienen “pérdidas todos los días”, aunque admitió que la provincia aporta 60 millones de pesos mensuales a través del programa Chaco Subsidia para mantener el valor de la tarifa y subsidiar parte de los gastos operativos del sistema. “Ayer no hubo posibilidades de que el paro de choferes se levante, y veremos qué novedades tenemos en el transcurso de la mañana sobre los trámites que vamos a realizar con el gobierno provincial”, acotó También señaló que los transportistas tienen por delante “una paritaria que no la podemos pagar”, pero dijo es “algo lógico, porque con una tarifa y un subsidio congelado, no podemos hacer compromisos que comprometan las cajas de las empresas”. Riquelme afirmó que “las empresas no pueden afrontar una escala salarial si no tienen un nuevo estudio de costo” que permita la actualización o suba del valor del costo del boleto o “una nueva inyección de subsidios”.