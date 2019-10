Por falla informática y error administrativo, se pierden expedientes en Rawson

Si bien el sistema tuvo una falla, el error lo cometió personal de cómputo dependiente de la secretaría de Hacienda municipal. Es que nadie estaba haciendo, al finalizar la jornada, las copias de seguridad en otros soportes, y cientos de expedientes se perdieron para siempre.

“Ya somos varios los que hemos ido al municipio para seguir el expediente que iniciamos hace un tiempo y el expediente no aparece”, le contó a DIARIO HUARPE un ciudadano de Rawson. “Nos llamó mucho la atención que no éramos uno o dos, sino muchos los que estábamos con el mismo problema. Y cuando preguntamos, solo nos dijeron que el expediente se perdió y que teníamos que volver a iniciar el trámite. Lo cual me parece una desprolijidad tremenda”.