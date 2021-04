Por “graves” anomalías, la Corte pidió la destitución del juez de Jáchal

El juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Javier Alonso, se convirtió este lunes en el centro de todas las miradas, después del pedido que ingresó en su contra para que sea destituido. La denuncia la hicieron nada menos que los miembros de la Corte de Justicia por entender que cometió múltiples y “graves” irregularidades, como profundas demoras en investigar y resolver causas muy sensibles. En los dos antecedentes más próximos que hay de planteos del mismo tenor formulados por el máximo tribunal, los magistrados terminaron fueran de su cargo.

La Segunda Circunscripción nuclea a Jáchal e Iglesia y el juzgado que encabeza Alonso es multifuero, es decir allí se tramitan causas penales, civiles y laborales, entre otras. El magistrado lleva apenas 2 años y medio en el cargo y en la Corte se declaran sorprendidos con su actitud. Si bien ya venían advirtiendo las anomalías a través de una auditoría que encararon en enero, en el máximo tribunal sostienen fuera de micrófono que “es indefendible”.

Sucede que la auditoría arrojó que existen causas archivadas y sin tocar desde hace seis meses, cuando lo normal es que con un mes de antigüedad ya tengan medidas en curso. Entre esos procesos paralizados hay algunos que son por violencia de género y otros por otros hechos y con detenidos, que se supone que deberían tener prioridad.

Fuentes del máximo tribunal aseguraron que no saben si la situación del juzgado de Jáchal se debe a que Alonso es una persona muy poco trabajadora o a que no sabe cómo abordar una causa. Lo que sí tienen por seguro es que “así, no puede seguir”. Como prueba de ello contaron que cuando al magistrado le consultaron sobre las causas con detenidos, no tenía idea de cuántas eran ni la cantidad de personas que involucraban y tampoco contaba con un registrado con esa información.

La denuncia ingresó este lunes en la mañana al Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de resolver los procesos de destitución contra los jueces. En el escrito que presentaron, los cortistas sostienen que incurrió en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones, negligencia y mala conducta. Son todas causales de remoción y están fundadas en las “graves” anomalías detectadas.

La auditoría en Jáchal comenzó en enero y fue para determinar cuál era el estado de situación de la Segunda Circunscripción, para analizar si allí se puede avanzar con la implementación del sistema acusatorio. A la luz del resultado y condicionantes de infraestructura y tecnológicos, la decisión fue no avanzar por el momento.

No es común que la cúpula judicial pida la remoción de un juez y en los últimos casos que se dieron, los apuntados se tuvieron que ir. En los 90’, tras ser denunciados por distintas anomalías, José Nardi zafó del Jury y dio un paso al costado al acreditar problemas psíquicos y Lucy Rodríguez fue destituida. En el caso de Alonso, en los pasillos de Tribunales afirman que las pruebas son incontrastables y que es muy difícil que la historia tenga un buen final para él.

El Jurado de Enjuiciamiento tiene ahora que correrle vista al magistrado, para que haga su descargo. Después, los miembros del tribunal deben resolver si abren formalmente el proceso y en caso de hacerlo, le tendrán que correr vista al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, para que decida si acusa a Alonso, en cuyo caso se hace un juicio oral y público para decidir la suerte del denunciado.