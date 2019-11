La posibilidad de eliminar la cláusula gatillo y en compensación dar un Bono Navideño o bien modificar la forma de aplicar la actualización al sueldo de los empleados estatales está dejando mucha tela para cortar. Es que luego de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, saliera a decir que la provincia no está en condiciones económicas de afrontar el pago de ambos requerimientos, el secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, salió con los tapones de punta y no tuvo ningún tapujo en apuntar contra dos importantes eventos que realiza la provincia, la Fiesta Nacional del Sol y la Vuelta a San Juan. Esto al considerar que, el Gobierno, debería repensar cuáles son sus prioridades. Aunque la polémica no quedó ahí, ya que la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, cruzó el sindicalista y lo “invitó” para explicar de qué forman funcionan estos dos eventos para la provincia.

“Yo no estoy de acuerdo con el bono de fin de año. Yo estoy de acuerdo con la cláusula gatillo. No elijo el bono aunque sea un golpe más fuerte, más importante en el bolsillo del trabajador. Todavía hay que conversar con el Gobierno, porque sabemos que las finanzas de la provincia han caído debido a la baja en la Recaudación Nacional”, comenzó diciendo "Pepe" Villa en Radio Concepto.

Al mismo tiempo resaltó que “por supuesto que nosotros entendemos el momento en el que estamos, pero lo que no se entiende es que sigan adelante con obras o acontecimientos que podrían pararse. La Vuelta a San Juan vale millones de dólares y nosotros estamos hablando de menos de $200 millones para los trabajadores. Hay cosas que se pueden suspender y están por debajo del tema de los trabajadores. Es clave sostener el sueldo de los empleados públicos porque ellos consumen y dejan la plata en San Juan”.

Al ser consultado sobre qué tanto la vuelta ciclística y la Fiesta Nacional del Sol son parte de la política de Estado que lleva adelante la gestión de Uñac, Villa, fue punzante al decir que “si esas son políticas de estado está bien, yo creo que la políticas de estado se dedican al bienestar de la gente”. Y no dudó en decir que si hace falta el Gobierno debería echar mano al Fondo Anticíclico.

Tras estos dichos la ministra Grynszpan salió al cruce y no dudó en decir en rueda de prensa que “yo le diría que hay más de 12 mil personas que trabajan en forma directa e indirecta en la Fiesta Nacional del Sol. Son más de 700 empresas que trabajan para la fiesta. La Fiesta Nacional del Sol es una cadena de producción y trabajo”. Además apuntó que “el servicio no es un gasto, es un rubro dentro del movimiento económico y cada vez tienen más crecimiento”. Para finalizar le envió un directo mensaje al sindicalista al decir que “me encantaría charlar y explicarle cómo funciona la Fiesta Nacional del Sol para San Juan”.

En cuanto al tema que desató toda esta novela hay que decir que el Gobierno analiza por estos días la posibilidad de pagar la cláusula gatillo atada a la Recaudación Provincial y no a la Inflación. De esta manera, el aumento mes a mes sería inferior al dato que difunde el INDEC, pero en compensación se otorgaría una suma fija en concepto de Bono Navideño de $6.000 a pagar en dos o tres cuotas.