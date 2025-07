Desde que el Gobierno de San Juan lanzó en septiembre de 2024 el programa Aprender, Trabajar y Producir, cerca de 6.000 personas ya participaron en las distintas capacitaciones laborales. Del 60% de los inscriptos que completa la capacitación, pocas personas quedan trabajando formalmente en una empresa tras realizar las pasantías y esto, acusan, se debe al complejo panorama económico que atraviesa el país y que las empresas se ven afectadas.

El dato fue confirmado por Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación y encargada del programa, quien indicó a DIARIO HUARPE que son casi 6.000 las personas que completaron la capacitación en tiempo y forma. Luego, tienen la posibilidad de realizar prácticas profesionalizantes en distintas empresas. Sin embargo, una vez finalizado el proceso, la crisis nacional está afectando el recambio. "Cuesta bastante el proceso de inserción laboral", afirmó la funcionaria.

Finalizadas las prácticas, muy pocos logran ser contratados de manera formal. "Es un número menor de quienes hemos logrado insertarlas laboralmente en empresas", reconoció Cuk.

Además, la funcionaria detalló que, en el contexto actual del mercado laboral, donde hay más oferta que demanda, las empresas priorizan a personas con experiencia o formación sólida al momento de incorporar personal. “En algunos casos, los postulantes no cumplen con el perfil que busca la empresa”, señaló.

Cuk manifestó que la situación se complica porque algunas empresas no quieren registrar formalmente a los trabajadores. “Por eso lanzamos un incentivo a la inserción laboral, que consiste en un beneficio de $200.000 que otorgamos durante seis a nueve meses a las empresas que registren a los practicantes legalmente, es decir, dándoles el alta en AFIP mientras que la empresa debe cubrir al menos $100.000”. Todo se torna más complicado aún por la situación económica financiera que atraviesa el país, donde las empresas les cuesta agrandar sus estructuras e incluso mantenerlas.

Desde que inició el programa, la funcionaria contó que se capacitaron 5.800 personas, siendo 3.000 en el último semestre de 2024 y 2.800 en el primer semestre de este año. Al finalizar, los participantes pueden optar por realizar prácticas profesionalizantes durante tres a seis meses. "Luego, cada persona decide si continuar, y la empresa evalúa si cumple con los requisitos que necesita", consideró.

Este panorama representa un desafío para el Gobierno provincial, que con este programa busca dar respuestas a personas sin empleo o con la necesidad de generar ingresos mensuales. Cuk dijo que "estamos buscando la manera más eficaz de enseñar los contenidos fundamentales en el menor tiempo posible y, a la vez, permitir que los participantes adquieran experiencia" y por esta razón es que, desde la dirección, decidieron intensificar las capacitaciones a un mes y medio, en lugar de la duración anterior de tres meses, y organizarlas en niveles progresivos.

Autoempleo

Para quienes no logran insertarse en una empresa, el programa también promueve el autoempleo. En el primer semestre del año, ya se concretaron 111 emprendimientos mediante la entrega de herramientas para que los beneficiarios inicien sus propios proyectos. “Cada persona presenta un plan de trabajo y, tras una evaluación, recibe el equipamiento necesario”, señaló Cuk. Este equipamiento puede incluir desde kits de peluquería hasta máquinas de soldar o herramientas de jardinería, según el curso realizado.

Con este esquema de formación, prácticas y apoyo al autoempleo, el Gobierno provincial busca generar herramientas concretas para que más sanjuaninos puedan acceder al mercado laboral. Si bien aún quedan desafíos por resolver, el programa sigue sumando participantes que apuestan por capacitarse para cambiar su realidad.

Dato

Existe un 40% de personas que no termina o no aprueba los niveles de conocimiento. Son alrededor de 2.000 personas las que no aprobaron o directamente decidieron no asistir a las capacitaciones, pese a haberse inscripto.