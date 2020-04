Por la pandemia, en San Juan la morosidad en el pago de alquileres pasó del 5% al 20%

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina difundió un informe sobre la morosidad en el pago de alquiles en el país e indicó que en San Juan el porcentaje pasó del 5% mensual al 20%.

El motivo es evidente: la paralización económica que causó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional por la pandemia del coronavirus.

Desde la provincia, Josefina Pantano, la presidenta del Colegio Inmobiliario de San Juan explicó que “este informe que circuló hace un corte del relevamiento al día 15, ya que normalmente los alquiles se pagan del 5 al 10 de cada mes. Teniendo en cuenta esto y por el coronavirus, la morosidad en San Juan pasó del 5% que teníamos habitualmente al 20%”.

A pesar de esto también comentó que es posible que muchos inquilinos, luego del 15 de abril, hayan podido revertir su situación de morosidad. “Esto lo sabremos a fin de mes cuando tengamos el relevamiento actualizado”, añadió.

La profesional inmobiliaria dijo además que no sólo la paralización económica fue un detonante para el incremento de la morosidad en el pago de alquileres, sino además “muchos inquilinos no saben usar el home banking (banca electrónica), otros no tenían tarjetas de débito y muchos también han preferido el pago en efectivo”.

Al ser consultada sobre si los morosos deberán cumplir con el pago de alquiler más un porcentaje de interés, Pantano contó que la decisión que tomaron muchos dueños fue una “elasticidad en la fecha de cobro teniendo en cuenta la situación actual”.

Para cerrar hay que decir que el estudio se realizó teniendo como base el informe de 673 inmobiliarias que relevaron 66.000 alquileres de vivienda familiar en todo el territorio argentino.

Comercio y alquileres

La presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Josefina Pantano, dijo además que con el sector comercial y los alquileres están trabajando en un informe, que se conocerá a fin de mes, para saber la morosidad que tuvo el sector.

“Es sabido que muchos negocios se han visto impedidos en su capacidad de pago, ya que llevan mucho tiempo cerrados. Estamos evaluando vías alternativas buscando también una solución para este sector en particular”, contó Pantano.

Y añadió que las soluciones se están planteando caso por caso y en negociación entre el dueño y el inquilino.