Por la suspensión de eventos deportivos, cancelaron un 70% de las reservas hoteleras en San Juan

La suspensión de los eventos deportivos golpeó fuerte al sector turístico y el panorama parece sombrío a futuro, según los empresarios. Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica aseguran que hubo una baja del 70% de las reservas que ya tenían para enero, cuando alcanzaron un 100%.

Deportes decidió cancelar el Torneo de Fútbol de Verano y suspender la Vuelta Internacional a San Juan y esto, dijeron, puso en jaque al turismo sanjuanino. “Es un golpe terrible y nos hemos quedado 30 días sin trabajo. Es un palazo”, sentenció el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Rubén Dallazuana.

“Han bajado en un 70 u 80% las reservas y no se recupera. El Torneo de Verano y la Vuelta a San Juan se perdieron", agregó el dirigente en declaraciones a DIARIO HUARPE. Dallazuana asegura que no es lo mismo realizar la tradicional carrera con equipos nacionales, porque el tipo de cambio del turismo extranjero hubiera favorecido a todo el comercio y a la actividad turística en su conjunto. “Perder un evento internacional como la Vuelta a San Juan no lo reemplazamos con nada, porque estos sucesos activan toda la provincia”, dijo el referente de la entidad empresarial.

La expansión de la variante Ómicron paralizó nuevamente el tráfico internacional y los países cerraran sus fronteras, lo que impactó directamente en la economía global. Al respecto Dallazuana aclaró que: “el único culpable de esta situación es el Covid-19. Es el peor mes de enero de los últimos cinco años, incluso peor que el 2020 porque el año pasado preveíamos que la vuelta no se iba a hacer”.

Este contexto de pandemia vuelve a provocar inseguridad y las expectativas que habían para este año cayeron estrepitosamente debido a la postergación o suspensión de eventos deportivos. Un ejemplo de esto es la actual situación de los empresarios turísticos, que habían invertido para recibir a visitantes de todo el mundo y ahora no tendrán ese ingreso. “Tenemos una incertidumbre porque esta ola no sabemos hasta cuándo puede durar.. Es muy grave lo que ha pasado”, finalizó con preocupación Rubén Dallazuana.

Enero, el ejemplo que no fue

Las actividades del ámbito deportivo que anunció el Gobierno para este mes habían satisfecho las demandas del turismo. “Estábamos muy contentos para lo que se previa este año, porque se había armado un calendario que llenó las plazas en momentos de baja temporada” , afirmó el presidente del a Cámara Hotelera y Gastronómica, Rubén Dallazuana.

El Estado apuesta desde hace años al turismo deportivo y de reuniones como una forma de dinamizar la actividad turística y generar un efecto multiplicador en otros ámbitos. Para Dallazuana la diagramación de los eventos en enero fue un ejemplo para continuar imitando más adelante. Pero esta vez, nuevamente por la situación sanitaria, no se cumplirá.