Por las redes, Soledad busca encontrar a dos fanáticos sanjuaninos

Las redes sociales sin dudas son una herramienta muy útil cuando se quiere encontrar a otra persona. Sin embargo, la que sorprendió con una particular búsqueda durante las últimas horas fue la cantante de Arequito, Soledad Pastorutti. Es que la intérprete utilizó su cuenta de Twitter para hacerle llegar a dos fanáticos sanjuaninos una foto que tiene con ellos.

Según pudo observarse a través de las redes sociales, una seguidora sanjuanina de la santafesina le comentó que durante una de las últimas giras en las que llegó a la provincia, la cantante le pidió que le saque una foto con una pareja que no tenía cámara de fotos. “Sole, una de las últimas veces que viniste a San Juan, me pediste que te sacara esta foto con unos abuelitos que no tenían con qué sacarse una y no los puedo contactar para darles la foto”, respondió la joven a un tweet publicado por la actual jurado de La Voz.

Sorprendida por la respuesta, la intérprete folclórica se lamentó que la pareja de fanáticos no haya podido guardar el recuerdo que tenían y citó el tweet para hacerles llegar la imagen. “Que pena… ¿Será que si lo ponemos por acá, alguien les avisa? Gracias”, publicó la cantante.

Que pena … será que si lo ponemos por acá alguien les avisa? Gracias https://t.co/CDEGNil7LC — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 27, 2022

De este modo, como si fuera parte de un viejo programa de televisión llamado “Gente que busca gente”, la Sole inició esta búsqueda para hallar a este matrimonio que aparentemente se sacó una foto con ella en la puerta del Hotel Del Bono. Si bien la fanática que tomó la foto no indicó en que año capturó la imagen, dijo que fue durante una de las últimas veces que la cantante llegó a la provincia, más precisamente en el año 2016 cuando dijo presente en la Gala de los 200 años de la declaración de la independencia en el Auditorio Juan Victoria.

Estos son los sanjuaninos que busca la intérprete folclórica. Imagen extraída de redes sociales.