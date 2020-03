Postales de San Juan en el primer día de cuarentena total

El expendio de combustibles en las estaciones de servicio es normal. Sin embargo, a comparación de otros días hay menos autos que van a cargar combustible. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE En el Parque de Mayo no hay personas haciendo actividad física como es una costumbre diaria. Las veredas están desplayadas. Solamente está el personal de limpieza. En algunos puntos se puede observar la presencia de policías. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. En todos los ingresos al centro de Capital hay controles policiales que le preguntan a la gente el motivo por el cual está circulando pese a la declaración de cuarentena. En el caso que la persona no esté cumpliendo con una de las actividades exentas se las envía a la casa. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Los restaurantes cerraron sus puertas, tras el decreto del gobernador Sergio Uñac. Estos lugares tienen prohibido el expendio de comidas en el local. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Las farmacias forman parte de uno de los lugares más concurridos por los sanjuaninos. En algunos locales están atendiendo por turnos, la gente hace fila en el ingreso y cuando les toca el número pueden ingresar al interior. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Los comercios están cerrados. Hay policías que impiden la circulación de personas por la peatonal para evitar amontonamientos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. En los bancos la gente hace filas para extraer dinero ya que solamente funcionan los cajeros automáticos y otras actividades de manera digital. En la mayoría de las sucursales, las filas superan los 50 metros. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Uno de los clásicos lugares de encuentro para varios sanjuaninos son los café, estos quedaron cerrados por una disposición del Gobierno provincial. Las sillas inclinadas sobre las mesas son el reflejo de que no tuvieron actividad. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. La Plaza 25 de Mayo luce como un feriado. Escasas personas transitan por el lugar para cruzar de un lugar a otro. Algunos de los kioscos que se ubican en las esquinas están abiertos. El pasto, la fuente y los bancos están sin gente. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Los colectivos siguen funcionando. La Unión Tranviarios Automotor emitió un comunicado que solamente las unidades viajarán con la capacidad de asientos llenos, no más personas. Algunos colectiveros decidieron colocarse barbijos para protegerse del virus, aunque desde Salud recomiendan que el uso de este elemento puede ser contraproducente en el caso de no tener síntomas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Una larga fila de personas está en la puerta del Banco Nación. Algunos van a realizar algunos trámites y otros a retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Los taxis y remises están funcionando con normalidad pese a que hace algunos días reclamaban algunas medidas de seguridad. La situación cambió para ellos porque el tránsito de personas es más reducido, dijeron algunos trabajadores. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. Algunos trabajadores de limpieza de las calles del microcentro capitalino salieron a cumplir su tarea. Lo hicieron con guantes y barbijos para protegerse de las infecciones y posibles contagios. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. En la puerta de los hospitales hay gente esperando ser atendidos en la guardia. El Ministerio de Salud Pública recomienda a las personas consultar vía telefónica al 107 ante la presencia de algunos síntomas como tos, resfrío o fiebre, pero no asistir al hospital directamente para que el sistema no colapse. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. En la Terminal de Ómnibus están realizando controles sobre los colectivos que llegan a San Juan desde diferentes puntos del país. Si bien los pasajeros pueden ingresar deben quedarse en cuarentena. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. En los supermercados la gente espera su turno para ingresar. Entran de dos a tres personas y mientras algunos van saliendo ingresan nuevos clientes. La mecánica es para evitar el conglomerado de personas dentro del local. Algunos establecieron horarios para los mayores de 60 años. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE. En las paradas de colectivos parece que la cuarentena está ausente, hay varias personas que están esperando. Si bien no es el tránsito habitual pero se asemeja. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.