Precisiones acerca de la reunión para presentar el software del escrutinio provisorio

Fuentes de la Cámara Nacional Electoral (CNE) precisaron a Télam que la segunda audiencia realizada esta semana para que las fuerzas políticas tuvieran acceso al software y a sus respectivos códigos fuentes que se utilizarán el domingo para el escrutinio provisorio, se trató de un "mero acto administrativo", enmarcado en lo establecido en la Acordada 03/2007 de ese tribunal.



De esa reunión, el jueves, participó el veedor judicial Juan Franchino, director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, agregaron las fuentes de CNE.



Ayer, la jueza federal con competencia electoral María Servini expresó su malestar a la CNE por no haberla participado de la reunión realizada en ese Tribunal con representantes de partidos políticos, la Dirección Nacional Electoral y la empresa Smartmatic, según revelaron fuentes judiciales.



Los representantes del Frente de Todos y de Consenso Federal finalmente se retiraron de esa reunión al no aceptar la empresa Smartmatic la utilización de un software propuesto por esas fuerzas políticas para la verificación del software y el código fuente.



En este sentido, las fuentes de la CNE explicaron que no se trataba de una "prueba funcional" del software que será utilizado por Smartmatic en las elecciones de mañana para la realización del escrutinio provisorio sino de la puesta a disposición de "un ámbito administrativo para que los partidos tuvieran acceso a ese material".



El trámite tuvo dos partes: la primera, realizada el miércoles último, se limitó a la verificación de si los archivos eran efectivamente los señalados, y, la segunda, el jueves, para que los partidos pudieran tener acceso y verificarlos.



Según consignaron fuentes de la CNE, luego de que el miércoles se determinara que para el acceso a los archivos sería convocada una nueva audiencia para el jueves, se informó sobre ese llamado al veedor judicial y se le ofreció participar, algo que efectivamente ocurrió al día siguiente, en la reunión del jueves.