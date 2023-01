Premier League: hora, TV y formaciones de Manchester City vs. Tottenham

En el Etihad Stadium, Manchester City y Tottenham se verán las caras en un gran enfrentamiento. Este jueves 19 de enero, los dos elencos chocarán entre sí por una nueva jornada de la Premier League, la fecha 7 que estaba pendiente. Cabe resaltar que los dos vienen de ser derrotados en la jornada anterior ante su respectivo derbi: los "Citizens" no pudieron con el United en Old Trafford, y los Spurs fueron vencidos por el Arsenal.

En su respectivo partido, Manchester City ganaba 1-0 ante Manchester United, gracias a un gran gol de Grealish, pero Bruno Fernandes igualó el tanteador. Eso, tras un aparente fuera de juego de Marcus Rashford. Fue justamente el último mencionado quien dio vuelta la historia a los pocos minutos, dejando una enorme preocupación en los "Ciudadanos". Ahora, quieren dar vuelta la página en condición de local.

Publicidad

Por el otro lado, el Tottenham no puede levantar cabeza en su estadio y volvió a caer como local en el último compromiso disputado. En la última oportunidad fue ante el líder de la competición y su clásico rival, Arsenal. Para el choque que se avecina, los "Spurs" tienen la intención de quedarse con los tres puntos de visitante, aunque no será nada fácil contra el rival de turno.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ake, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Grealish.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Horarios de Manchester City vs. Tottenham

Argentina - 17:00 p.m.

México - 14:00 a.m.

Perú - 15:00 a.m.

Colombia - 15:00 a.m.

Ecuador - 15:00 a.m.

Bolivia - 16:00 a.m.

Venezuela - 16:00 a.m.

Estados Unidos - 16:00 a.m.

Chile - 17:00 p.m.

Uruguay - 17:00 p.m.

Brasil - 17:00 p.m.

Paraguay - 17:00 p.m.

Publicidad

Transmisión

Argentina: ESPN, STAR+.

México: Paramount+.

Estados Unidos: Peacock.

Colombia: ESPN, STAR+.