Preocupa la alta suba de casos de violencia de género: el 2021 fue el peor en los últimos seis años

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital.

La violencia de género es una problemática que preocupa en San Juan, principalmente por la gran cantidad de casos que año a año se van sumando. De los últimos seis años, el 2021 fue el que más crecimiento de denuncias tuvo, aunque desde la Dirección de la Mujer creen saber el motivo.

“Esto tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, es decir que, tienen mayor información, hay muchos espacios e instituciones que garantizan el acceso a sus derechos así que saben dónde ir y dónde pedir ayuda”, explicó a DIARIO HUARPE la directora de la Mujer, Adriana Ginestar.

Tal como contó la funcionaria, es el conocer sobre este flagelo y el sentirse contenidas lo que las anima a pedir ayuda y a denunciar para tratar de cambiar su realidad. Antes eran muchas las que callaban u ocultaban lo que vivían, pero esto comenzó a cambiar con la visibilización del problema y el conocimiento de él.

Esto se puede ver en el correr de los últimos seis años. En el 2016 las denuncias alcanzaron las 5.616; en el 2017 fueron 5.762; en cuanto al 2018, el número llegó a las 6.232; para el 2019 desde Mujer intervinieron en 7.476 casos; mientras que, en el 2020 fueron 6.992. Por último en el 2021 las denuncias por esta temática alcanzaron las 8.845.

Si se repasan los números se puede comprobar la diferencia abismal entre los casos del 2015 y el año pasado: hubo un aumento de 3.229 en seis años.

A través de estas estadísticas se puede ver cómo año a año los casos subieron, a excepción del 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus. Si bien en un momento se esperó que haya una suba de denuncias, pasó todo lo contrario, los casos bajaron, pero no porque no hayan existido. Es que en muchas ocasiones las víctimas convivían con los agresores, no podían salir de sus hogares debido a las diversas cuarentenas que hubo y eso no les permitió pedir ayuda.

“Las cuarentenas constituyeron un factor de riesgo para las mujeres, para lo cual se pusieron algunos canales de comunicación como un número de WhatsApp las 24 horas para poder llegar a ellas”, dijo Ginestar al respecto.

También, la funcionaria informó que si los sanjuaninos saben de algún caso de violencia pueden denunciar de manera anónima en las comisarías; al 102; a la Dirección de la Mujer al 4222713 o al 08006666351. También, pueden acercarse por las seccionales policiales donde les brindarán una solicitud en la que deben realizar las aclaraciones correspondientes. Aunque, si el caso es urgente y está ocurriendo en ese momento se debe llamar al 911.

Enero del 2022

En el primer mes del año en total hubo 716 casos de violencia de género. En ese número se encuentran 100 solicitudes de protección que se hicieron en la Dirección de las Mujer y 179 en el Cavig. Además, hubo 6 casos que llegaron al 102; unos 137 oficios judiciales y 294 causas penales.

Los casos en los últimos años:

2016: 5.616.

2017: 5.762.

2018: 6.232.

2019: 7.476.

2020: 6992

2021: 8845

Lo que se viene

Desde la Dirección de la Mujer buscan bajar los casos de violencia de género y modificar conductas de agresores por lo que comenzaron a trabajar en la implementación de un abordaje a los hombres que ejercen violencia. Esto es debido al Programa Generar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Desde el área trabajaron en conjunto con la Corte de Justicia. Ya entrenaron a los profesionales que trabajarán con los agresores, lo que falta ahora es que el programa se implemente, para lo cual ya está todo listo.

“Desde la Corte nos van a derivar varones denunciados por violencia de género y la idea es que ellos puedan modificar sus conductas violentas”, explicó Ginestar.

En esta primera etapa son 20 hombres que buscan reeducar para que dejen de ejercer violencia.