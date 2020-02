Presentan en Diputados el Observatorio de Víctimas en un nuevo aniversario de la Masacre de Flores

Matías Bagnato vivirá un momento especial este lunes cuando presente en la Cámara de Diputados el traspaso al Poder Legislativo del Observatorio de Víctimas de Delitos, del que fue impulsor, al coincidir con el 26° aniversario de la “Masacre de Flores”, donde murió toda su familia a raíz de un incendio intencional.



El próximo lunes a las 10, se realizará en la Cámara baja el traspaso del Poder Ejecutivo al Legislativo del Observatorio de Víctimas de Delitos, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



“Cuando me llamaron y me dijeron que la presentación la hacíamos el lunes pensé 'el lunes justo es un día muy especial para mí' y al principio no lo quería hacer”, contó Bagnato (42) a Télam.



Luego, dijo, lo habló con su abuela y fue ella quien lo convenció para asistir a la presentación.



“Mi abuela me dijo que si la fecha es el lunes, vaya. Quizás lo mandó mami, por algo es que ese lunes tiene que empezar el Observatorio”, expresó.



El Observatorio de Víctimas de Delitos fue creado luego de la sanción de la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.



Matías fue uno de los propulsores de este proyecto junto a Vivian Perrone, de Madres del Dolor; Carolina Píparo, quien fue baleada y perdió a su bebé durante una salidera bancaria; María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia de Once; Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, asesinada en Palermo, y Guillermo Bargna, padre de Soledad, asesinada por un violador liberado en 2009, entre otros familiares.



“La función del Observatorio es controlar las políticas públicas que se toman en base a las víctimas de delitos y trabajar en conjunto con los legisladores en las comisiones para futuras leyes”, sostuvo.



Bagnato dijo que comenzó a pensar en una ley cuando ocurrió el caso de Píparo y la llamó para proponerle reunir a todas las víctimas y familiares de hechos violentos resonantes para pelear juntos.



Fue así que se contactó con Gladys, hermana del fotográfo José Luis Cabezas, Perrone, Aduriz y con algunos padres de Cromañón.



“Todos los casos que conozco son distintos pero pasa lo mismo: mendigaron justicia, se cansaron de golpear puertas, de ir de un lado a otro. Que al victimario le bajen la condena y después le den la libertad condicional. Otros a veces ni siquiera van presos”, explicó.



Y agregó: “Es la ausencia del Estado y la Justicia lo que nos une”.



Ante la consulta de si se siente un referente para personas que fueron familiares o víctimas de hechos de violencia graves, dijo que le “costó mucho entenderlo”.



“Fue encontrarme en este lugar sin buscarlo ni quererlo. Siento que es un tema de responsabilidad que tengo que hacer no solo por la memoria de mis viejos sino por las personas”, afirmó.



Además de la contención, uno de los puntos que sobresalen de la ley es la obligación que tiene el juez de informar a las víctimas los pedidos que realiza la defensa.



“No podía entender que la Justicia no consideraba a la víctima. Por ejemplo, la víctima de un violador tiene que saber cuándo su violador sale en libertad porque se lo puede cruzar en la calle y eso sería un shock muy fuerte”, aseguró Bagnato.



Matías indicó si bien aún no se consiguió "ser parte del proceso” con esta ley se logró "que el juez le avise a la víctima que es lo que solicitó la defensa y en qué situación se encuentra la causa”.



"Antes los jueces no tenían que lidiar con la familia de la víctima cara a cara” pero hoy con la reglamentación de la ley 27.372 “tienen que citar a las familias y hablar con ellas”, concluyó Bagnato.