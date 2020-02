Presidente alemán Steinmeier abre Conferencia de Seguridad de Múnich

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, reclamó hoy un aumento del aporte que hace su país a las arcas de la OTAN, en linea con la meta del 2% que reclama la alianza militar a sus socios.



"El instrumento militar es indispensable para nuestra seguridad", sostuvo Steinmeier en su discurso de apertura de la 56° Conferencia de Seguridad de Múnich.



Al mismo tiempo advirtió que el gasto en defensa "no es el primero ni el más prometedor en materia de éxito cuando se trata de la disposición diplomática y política para actuar", informó la agencia de noticias alemana DPA.



La meta del 2% se acordó en 2014, en una cumbre en Gales, con la idea de aproximarse a esa cifra en los siguientes 10 años.



Alemania ha venido aumentando sus aportes, aunque no lo suficiente como para cumplir con el pedido de la OTAN.



La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, prometió alcanzar la meta del 2% en 2031, aunque esa no es una posición conjunta del Gobierno de alianza entre conservadores y socialdemócratas.



En su discurso, Steinmaier pareció responder a una disputa abierta meses atrás por el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando declaró la "muerte cerebral" de la OTAN y pidió una mayor autonomía europea.



"Si queremos mantener unida a esta Europa en materia de seguridad, entonces no alcanza con fortalecer a la Unión Europea en política de seguridad y en términos militares, también debemos seguir invirtiendo en los lazos transatlánticos", sostuvo Steinmeier.



Asimismo, el mandatario llamó la atención sobre el debilitamiento de las instituciones internacionales ante el fortalecimiento de las militares.



"La pérdida de la diplomacia, la pérdida de los pilares de soporte de nuestra arquitectura de seguridad, los acuerdos de control de armamento y los convenios internacionales no los podemos compensar mediante tanques, aviones de guerra y misiles de alcance medio", aseveró.



En ese sentido, alertó que la pérdida del respeto por el derecho internacional y la falta de una estrategia de seguridad conjunta, conducirá a que todos los países se terminen armando "de manera fatal".



Se espera la participación de unos 35 jefes y jefas de Estado y Gobierno en los tres días que dura el evento en Múnich, en el sur de Alemania.



Algunos países enviaron a ministros de alto nivel, como Estados Unidos, China e Irán, que estarán representados por los ministros de Relaciones Exteriores.



También participa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el creador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.