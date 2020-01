Presidente de Trenes Argentinos se reunió con embajador ruso por el tren a Vaca Muerta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Ricardo Lissalde, analizó hoy con el embajador de la Federación Rusa en Argentina, Dmitry Feoktistov, las posibilidades de inversión de su país en la construcción de vías y trenes que unirán la ciudad de Bahía Blanca con Vaca Muerta.



Feoktistov manifestó el interés de su país en la obra ferroviaria y afirmó, que el tendido y recuperación de 800 kilómetros vía entre la formación petrolera y gasífera en Neuquén y el puerto de Bahía Blanca representa uno de los proyectos más relevantes en los que Rusia podría participar, informó la cartera de Transporte.



Esta obra representará para el país en todo concepto, la generación de nuevos puestos de trabajo y también ayudará a desarrollar otras actividades además de la petrolera, como lo es la de la producción de manzana y pera en la zona de Río Negro, donde Rusia es uno de los principales países hacia donde se exporta la fruta.



En ese sentido el presidente Alberto Fernández avaló, no solamente el proyecto del tren a Vaca Muerta, sino que también propuso la idea de extenderlo hasta Chile, lo cual les daría una segunda salida a las formaciones hacia los puertos del Pacífico, desde la punta de rieles en Zapala (Neuquén) hasta el puerto de Talcahuano, cercano a la ciudad de Concepción.



Tras la reunión Lissalde señaló que “la reunión con los representantes rusos marca la relevancia que tiene no solo para nosotros sino para el mundo entero este proyecto, por eso desde nuestro lugar tienen que saber que vamos a trabajar para unir por el ferrocarril la mayor cantidad de provincias y países para ayudar a poner a la Argentina de pie".



"Esos han sido los objetivos que nos hemos planteado desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte”, enfatizó el funcionario.



Esta semana Feoktistov reseñó que la compañía rusa de ferrocarriles RZD "tiene interés en vincularse a este proyecto, pero la administración anterior no tomó ninguna decisión sobre esto" y al respecto agregó: "Queremos recibir una confirmación de parte argentina de que tiene interés y en segundo lugar conocer las condiciones".



El diplomático también mencionó que entre los proyectos más importantes en los que le interesa a Rusia participar, además del tren a Vaca Muerta, se encuentran iniciativas de energía atómica, exploración y producción de petróleo y gas.