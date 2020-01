Primer ministro irlandés dice que la UE tendrá ventaja en negociación comercial con el Reino Unido

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, advirtió hoy que la Unión Europea (UE), tendrá ventaja sobre el Reino Unido en las negociaciones posteriores al Brexit y será difícil alcanzar un acuerdo comercial completo antes que termine el plazo, a fin de año.



El Reino Unido se convertirá el viernes próximo en el primer país en abandonar la UE. Luego dará comienzo un periodo de transición de 11 meses durante el cual Londres seguirá cumpliendo con las normas del bloque mientras ambas partes negocian acuerdos comerciales, de seguridad y otras cuestiones.



En declaraciones a la BBC, Varadkar afirmó que la UE tiene un "equipo más fuerte" y tendrá ventaja debido a su población y mercado mucho más grandes en comparación.



Advirtió también sobre cualquier intento del Reino Unido de negociar por etapas, algo que no cree que vaya a prosperar en Europa.



Consideró que "la realidad de la situación es que la UE es una unión de 27 estados miembros, el Reino Unido es solo un país y tenemos una población y un mercado de 450 millones de personas".



"El Reino Unido, tiene alrededor de 60 millones. Así que si se tratara de dos equipos enfrentados jugando al fútbol, ¿quién crees que tiene el equipo más fuerte?", se preguntó.



Señaló que si bien el primer ministro británico, Boris Johnson, descartó continuar las negociaciones más allá del tiempo estimado, todavía es posible una extensión si fuera necesario.



“Pero va a ser bastante difícil en los próximos meses (...). Necesitamos poner manos a la obra rápidamente tratando de conseguir ese acuerdo comercial que es absolutamente esencial para la economía irlandesa, así como, por supuesto, también para el Reino Unido”.



Para Varadkar, se debe acordar un conjunto común de estándares altos europeos, o más altos que los que se aplican en América o en Asia, y para eso agregó que se necesitaría algún tipo de mecanismo para arbitrar si hay diferencias.



Dijo que esto podría conducir a un "acuerdo mixto" que necesitaría ser ratificado por los parlamentos de los 27 estados miembros de la UE, y no sólo por el Parlamento Europeo.



"Y ahí es donde se pone complicado. Ahí es donde un país o dos pueden retrasar las cosas y potencialmente esa podría ser la razón por la que podríamos necesitar una prórroga de otro año para permitir que los parlamentos de toda Europa, quizás donde haya elecciones, quién sabe, tengan un poco más de tiempo para considerarlo", sugirió.



Pero sostuvo que Johnson, al igual que en las negociaciones anteriores, optó por fijar un plazo difícil, que a veces puede acelerar el progreso y enfocar las ideas "siempre y cuando no lo lleves demasiado lejos y termines por el barranco".



El Reino Unido se prepara para abandonar la UE el próximo viernes a las 11 de la noche hora local, más de tres años después del triunfo del "Sí" en el referendo de 2016.