Prisión perpetua para el femicida que mató a su mujer y descartó el cadáver en una heladera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un hombre que hace dos años asesinó a su mujer y descartó el cadáver dentro de una heladera que arrojó a un arroyo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue condenado hoy tras un juicio oral a la pena de prisión perpetua por el femicidio, informaron fuentes judiciales.



El fallo fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora, que condenó a la pena máxima del Código Penal a Damián "El Chori" Ortiz (31) por el crimen de su pareja, Yésica Sabrina Noguera (22).



Los jueces Mariela Aprile, Santiago Márquez y Nicolás Plo, consideraron a Ortiz autor de un "homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género”.



El abogado Carlos Villar, quien representó a la familia como particular damnificado, informó a Télam que el tribunal “también condenó al femicida a dos años de prisión por encubrimiento, aunque en el marco de otra causa vinculada a una motocicleta robada”.



En sus alegatos, tanto Villar como el fiscal de juicio, Andrés Procopio, habían solicitado la prisión perpetua.



Con esta condena, “El Chori”, quien está preso desde el momento del hecho, en noviembre de 2017, deberá pasar 35 años en la cárcel y recién podrá poder pedir la libertad condicional en 2052.



El condenado pidió no ser trasladado desde el penal y no estuvo hoy presente en los tribunales de Banfield al darse a conocer el veredicto condenatorio.



“Se hizo justicia. Ahora habrá un poco de paz para la familia que luchó y lloró día a día por ella en estos dos años de ausencia”, dijo a Télam Daniela, la prima de la víctima.



El cuerpo de Noguera fue hallado el 15 de noviembre de 2017 en el Arroyo Del Rey y su cruce con la calle Florencio Sánchez, en la localidad de Parque Barón, del ya mencionado partido del sur del Gran Buenos Aires.



El cadáver fue divisado por un joven que merodeaba la zona en búsqueda de chatarra y cobre y llamó a la línea de emergencias 911.



El cuerpo estaba debajo de una heladera blanca marca "Gafa" de dos puertas y quien lo desechó lo trasladó dentro de ese electrodoméstico en algún vehículo de carga.



De acuerdo con los investigadores, cuando se arrojó la heladera al arroyo, la puerta principal se abrió y el cadáver quedó boca abajo en ese sector de poco caudal de agua.



La causa de muerte de Noguera hasta hoy es un misterio, ya que por el estado de putrefacción que presentaba el cadáver y el hecho de haber estado semisumergido en el arroyo, los médicos forenses no pudieron establecerla en la autopsia.



Una semana después del hallazgo, el cuerpo fue identificado y se estableció que se trataba de Noguera, una joven ama de casa que vivía en la calle Valparaíso al 900 de la localidad de Ingeniero Budge, a 15 cuadras del sitio del Arroyo del Rey donde la encontraron.



En tanto, dos testigos le contaron a los investigadores del caso que sabían que la mujer hallada en el arroyo era Noguera, que había sido "ahorcada" por Ortiz e, incluso, uno de ellos reveló que el imputado le había pedido prestada la heladera que se utilizó para trasladar y descartar el cadáver.



A raíz de ambos testimonios y por orden del fiscal de Lomas de Zamora que realizó la instrucción, Lorenzo Latorre, efectivos de la comisaría 9na. de Lomas de Zamora de Parque Barón detuvieron a "El Chori" en un domicilio de la calle Floro Lavalle al 800 de la localidad bonaerense de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente.



Según la investigación, Ortiz discutió con la joven y la asesinó tras reprocharle que ella se estaba viendo con el padre de sus dos hijos menores.



La querella infomó que el TOC 2 de Lomas de Zamora dará a conocer los fundamentos de la sentencia en diez días.