Prisión preventiva para el adolescente acusado de matar a su madre, su sobrina y padrastro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia platense dictó hoy la prisión preventiva para el adolescente de 17 años imputado del triple crimen de su madre, su sobrina y su padrastro, asesinados a puñaladas el 1 de enero último en su casa de la localidad platense de Melchor Romero, informaron fuentes judiciales.



La medida fue solicitada por la fiscal Carmen Ibarra durante una audiencia en el Juzgado de Garantías del Joven 3 de La Plata, a cargo de Luis Miguel Gabián (quien subroga a la jueza María José Lezcano), quien tras varias horas de evaluar las pruebas e indicios de autoría decretó que el menor identificado por las iniciales E.S siga detenido.



"El juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva, pero cambió la carátula, que en principio era triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el vínculo por el de homicidio simple en el caso de Raúl Bravo, homicidio calificado por alevosía en el caso de la niña Alma y homicidio calificado por el vínculo con respecto a Graciela Holsbak que era la madre del adolescente", detalló a Télam una fuente judicial.



El adolescente se negó días atrás a declarar ante la fiscal y permanece alojado en un instituto de menores de la ciudad de La Plata.



Además, fue sometido a estudios por parte de peritos psiquiatras y psicólogos que mantuvieron entrevistas con él a fin de establecer si comprende la criminalidad de sus actos.



"Hasta el momento no hay indicios de que el adolescente sea inimputable", explicó un vocero.



Los asesinatos de Holsbak (54); su pequeña nieta, Alma (5) y Bravo (58) fueron descubiertos el día de Año Nuevo en la casa situada en la calle 523, entre 164 y 165, de Melchor Romero.



Según el informe preliminar de las autopsias, las víctimas presentaban un promedio de 13 heridas de arma blanca cada uno.



El hombre tenía una herida mortal en la zona del corazón; Holsbak una en el abdomen y la niña había sido degollada y su cuerpo descuartizado a la altura de las rodillas y sus restos colocados en una bolsa de consorcio que fue encontrada en la cocina.



"Las víctimas presentaban heridas de defensa, cortantes, en sus manos y dedos", apuntó una fuente cercana a la investigación que graficó que el asesino usó el arma blanca "como un látigo".



La presencia de heridas de defensa hacen presumir que la familia estaba despierta al momento del ataque, pero los peritajes de las vísceras confirmarán si habían sido drogadas para disminuir su oposición a los ataques.



Por su parte, el adolescente ahora detenido desapareció de la casa antes de que fueran hallados los cadáveres y la Policía lo buscó durante cinco días hasta que el lunes pasado llegó solo y por sus propios medios hasta el Destacamento Vial de Samborombón, a la vera de la Autovía 2.



Desde que ocurrió el hecho, varios familiares defendieron al adolescente y otros aseguraron que podría haber cometido el hecho.



Su tía Rosalía, hermana de Holsbak, recordó que en una ocasión ella fue a la casa de Graciela porque iba a "salir" con ella y Raúl y que su hermana le dejó al adolescente la "comida en el horno".



En esas circunstancias, la pareja de su hermana le comentó "¿viste que es un nene de mamá?".



En ese momento el chico le dijo a su tía: "Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos".



En ese sentido, Rosalía detalló que su hermana le contó que el adolescente "tenía un machete debajo de su cama y que no dejaba a nadie entrar a su habitación".



En tanto, otra tía llamada Norma negó que el menor se dedique a la fabricación de cuchillos, como trascendió tras los crímenes y detalló que "va a una escuela técnica y es un gran alumno, un chico normal y corriente, que no es violento".