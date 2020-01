Procesan por transporte de drogas al ex jefe de la PFA Santa Fe baleado en la autopista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario Mariano Valdés, quien permanece detenido tras ser baleado en la autopista Buenos Aires-Rosario en septiembre fue procesado hoy por tráfico de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.



El juez federal Francisco Miño procesó con prisión preventiva a Valdés por los delitos de "tráfico de estupefacientes en modalidad de transporte, peculado y confabulación" y le trabó un embargo en sus bienes por 500 mil pesos.



En la misma resolución, el magistrado también procesó por el mismo delito al entonces subjefe de la fuerza en Santa Fe, Higio Bellaggio, quien también permanecerá en prisión.



De acuerdo al procesamiento, al que accedió Télam, el hecho ocurrió la noche del 9 de septiembre de 2019 en la autopista Buenos Aires-Rosario, donde Valdés resultó baleado.



Según la investigación, tras ese episodio el entonces jefe policial ordenó ocultar un bolso deportivo Adidas que llevaba en el auto y en el cual estaba acompañado por la suboficial Roxana González.



Para eso, Valdés se comunicó telefónicamente con Bellaggio, quien viajó en un patrullero de la PFA desde Santa Fe hasta la localidad de Arroyo Seco, donde estaba internado el jefe tras el tiroteo, para “sustraer” el bolso de la escena del hecho.



El bolso lo tenía la suboficial González, quien se lo entregó a Bellaggio por orden de Valdés, precisa la resolución.



La Justicia provincial de Rosario, que investigó originalmente el episodio que Valdés calificó como “un robo al boleo”, determinó en base a una prueba científica que el bolso del jefe policial, secuestrado 11 días después del episodio en la sede de la PFA de Santa Fe, tenía restos de anfetamina, mientras que un pantalón del policía presentaba residuos de éxtasis.



Con ese hallazgo, el caso dio un vuelco y Valdés y su segundo pasaron a ser investigados por presunto tráfico de estupefacientes.



Tras un conflicto de competencia entre la Justicia ordinaria y la federal, la causa recayó en el fiscal federal Walter Rodríguez, quien acusó a los policías por presunto tráfico de drogas, delito por el que el juez Miño los procesó el último día hábil del año pasado, precisaron los voceros.



Según la resolución, el transporte de drogas se habría realizado en dos etapas: en la primera participó Valdés trasladando el bolso en su automóvil particular desde Buenos Aires hasta cerca de Villa Constitución, donde fue baleado, y luego por Bellaggio desde allí hasta la ciudad de Santa Fe.



La investigación determinó que Valdés detuvo su auto en una estación de servicios de Ramallo, donde fue captado por una cámara de seguridad.



Desde ese mismo lugar partió, unos minutos después que el jefe policial, una camioneta color negro, similar a la que conducían quienes lo atacaron unos kilómetros más adelante.



La suboficial González declaró en primera instancia que había sido un intento de robo, tal cual le pidió su jefe, de acuerdo a los mensajes de Whatsapp entre ambos incorporados a la causa.



Sin embargo, la mujer volvió a declarar el 19 de septiembre y los fiscales santafesinos encontraron contradicciones entre ella y Valdés.



La suboficial contó que su jefe detuvo el auto en la autopista y dialogó con las personas que, tras una discusión, lo atacaron a balazos.



El ex jefe de la PFA sufrió dos heridas por el intercambio de disparos y siempre mantuvo su teoría de que fue víctima de un robo al voleo.



El juez Miño procesó a Valdés y Bellaggio por presunto transporte de estupefacientes, por sustracción de prueba –por haberse llevado el bolso deportivo en el que luego se hallaron rastros de drogas- y por peculado, por haber utilizado una patrulla de la PFA y un chofer para viajar de Santa Fe a Villa Constitución a buscar la presunta prueba de un delito.