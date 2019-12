Productores agropecuarios del NOA y NEA realizan un paro por 48 horas

Productores agropecuarios se reunieron en Tucumán donde conformaron la Mesa de Enlace Regional NOA y NEA, y resolvieron realizar un paro de comercialización por 48 horas, que comenzó hoy, en rechazo de los incrementos en las retenciones a las exportaciones dispuesta por el gobierno Nacional.



Productores de Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y de Tucumán se reunieron ayer cerca del Parque Industrial de la provincia acordaron llevar adelante a partir de hoy a las 00 y por 48 horas un paro de comercialización, con controles de carga de granos y hacienda en pie.



La medida que se replica en las distintas provincias, es acompañada por asambleas al costado de la ruta, y en el caso de Tucumán se desarrolla en la ruta 34, a la altura de la localidad de 7 de Abril.



"Durante la reunión de ayer se constituyó la Mesa de Enlace Regional NOA – NEA, que tiene el objeto de defender los intereses de la región y lograr representatividad a nivel nacional", contó Osvaldo Martín, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).



La Mesa está compuesta por Apronor; Sociedad Rural de Tucumán (SRT); Federación Agraria Argentina delegación Tucumán (FAA); Asociación de Productores de Legumbres del NOA; Sociedad Rural de Sachayoj; FAAS de Santiago del Estero, Sociedad Rural Argentina Distrito 11; Ccopranea; Federación Agraria Filial Charata; y Productores Autoconvocados del NOA y NEA.



Martín sostuvo "con este nivel de retenciones, el NOA no puede producir, necesitamos eliminar las retenciones y un esquema de producción que incluya a los cereales".



" Las retenciones son malas para todos las regiones, pero son peores para el norte del país" ya que por las condiciones de adversidad que debemos afrontar " la producción de soja, maíz, girasol y trigo del NEA y NOA debe considerarse una economía regional", explicó el productor.



El sector tiene la voluntad de seguir contribuyendo al bienestar general como lo viene haciendo, manifestó y destacó "el campo nunca dejó de aportar, desde 2012 aportamos 95 mil millones de dólares, pero están equivocados con nosotros, no somos una isla, sufrimos la misma presión fiscal que cualquier actividad".



En tanto el presidente de Sociedad Rural de Sachayoj (Santiago del Estero), Juan Monin, sostuvo "la situación en todo el NOA y NEA es igual, quedamos afuera de la cancha, porque es imposible producir con estos números"



"Entre el flete y estos números, estaríamos trabajando a quebranto", sentenció.



Por último los productores remarcaron que "no pueden producir con el esquema de retenciones que plantea la Nación, son un impuesto distorsivo, confiscatorio y anticonstitucional".



Además, se expresaron en contra de "todo sistema de desdoblamiento cambiario" y exigieron "la reducción del gasto público".