Hay que ser cautos con la caída de nieve en la cordillera, pero también hay que decir que, de manera preliminar, registros de julio de este año afirman que hay algunos sectores de la cuenca del río San Juan en los que se acumuló 1,80 metros de nieve, contra apenas 20 centímetros de julio del 2021. Esto quiere decir que, en la actualidad, hay ocho veces más nieve que hace un año.

En un ciclo hídrico en el que se predijo apenas 450 hm³ de agua, el peor en los últimos 110 años, esta noticia es buena. De todas formas, resta esperar que las condiciones climáticas de los próximos meses, antes de que inicie el escurrimiento, sean frías para que lo nevado pueda consolidarse y esto repercuta en el pronóstico hídrico que se da a conocer durante el mes de octubre.

Ramiro Cascón, secretario de Agua y Energía de la Provincia, indicó a DIARIO HUARPE que “sin dudas ha sido una buena nevada con una buena cobertura”. Sin embargo, hay que ser cautos porque hay que esperar a fines de septiembre para saber el balance total. A pesar de que hay que tener cuidado y no celebrar antes de tiempo, hay un dato que se debe tener en cuenta: en julio del 2021 sólo se había acumulado 20 centímetros de nieve en la cuenca del río San Juan, contra 1,80 metros que se acumuló en el 2022.

A pesar de estos números que ilusionan, existen ciertas condiciones que se deben cumplir para que el próximo año hídrico sea mejor que el próximo. Los años hídricos comienzan los 1 de octubre y terminan el 30 de septiembre. Durante el ciclo actual, se predijo apenas 450 hm³ de agua en San Juan y sólo 120 hm³ del río Jáchal. Para que el pronóstico mejore respecto al período anterior, las condiciones climáticas deben acompañar y la nieve se tiene que consolidar.

“El año pasado nos pasó que las condiciones no acompañaron para nada. Cuando hay mucho sol, la nieve no llega a consolidarse y comienza el proceso de sublimación, es decir, se evapora y no termina en agua para nuestras cuencas”, explicó al respecto Cascón.