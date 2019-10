Proponen visitas turísticas a puntos claves del romance entre Perón y Evita

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Museo Evita, ubicado en el barrio porteño de Palermo, propone visitas a su sede, a la Biblioteca Nacional y a la quinta "17 de Octubre de la comuna bonaerense de San Vicente, para los turistas que quieran conocer sitios emblemáticos del romance entre Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte. En vísperas de una nueva celebración del Día de la Lealtad, el museo ubicado en Lafinur 2988 destaca que su actividad apunta a difundir la vida, obra e ideario del creador del movimiento justicialista y su primera esposa. Entre el material en exposición que ofrece el Museo Evita, se muestra una carta de amor que Perón le escribió cuando se encontraba preso en la Isla Martín García. Uno de los párrafos expresa “hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrel pidiéndole que me acelere el retiro, en cuanto salgo nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos”. El museo abre de martes a domingo de 11 a 19 y ofrece visitas guiadas en español, al público en general, todos esos días a las 16, sin reserva previa. También cuenta con visitas privadas para grupos, en inglés, español o portugués, disponibles los mismos días, de 11 a 18, para las que se requiere reserva previa y un mínimo de 10 personas. Para grupos escolares ofrecen visitas acordes a cada nivel escolar (inicial, primario y secundario), también con reserva previa. En la quinta 17 de octubre, la pareja acostumbraba pasar días de descanso desde comienzos de 1949. Ese año fueron por unas breves vacaciones, oportunidad en que el fotógrafo Pinélides Fusco realizó una sesión de imágenes de la pareja presidencial , en una de las cuales se ve a Evita distendida y con el pelo suelto, que se convirtió en una de las fotos más difundidas e icónicas. La Biblioteca Nacional tiene sólo un valor simbólico, ya que en su terreno se erigía la antigua residencia presidencial donde vivieron Perón y Evita, y en un garage de ese inmueble, Eva comenzó su labor social y recibía a personas y pedidos. El edificio, donde ella falleció en 1952, fue demolido por la Revolución Libertadora y luego se construyó el actual edificio de la Biblioteca Nacional, en cuyos jardines se colocó el monumento a Evita y una plaza con su nombre.