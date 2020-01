Prorrogan la operatoria del Puerto de Buenos Aires y elaborarán una Ley Federal de Transporte

El ministro de Transporte, Mario Meoni, y la veintena de gremios de la actividad coincidieron hoy en prorrogar la operatoria del Puerto de Buenos Aires y dejar sin efecto la licitación convocada por el ex titular del área, Guillermo Dietrich, aseguró el dirigente Juan Carlos Schmid, en tanto el ferroviario Sergio Sasia explicó que se conformará una "mesa técnica" conjunta para elaborar una Ley Federal de Transporte.



El funcionario recibió durante casi una hora y media a los dirigentes sindicales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lideran el marítimo Schmid y el ferroviario Omar Maturano, en la sede de Hipólito Yrigoyen 250.



"Se coincidió en dejar fuera de juego la licitación oportunamente convocada por el exministro Dietrich y en prorrogar la operatoria del Puerto de Buenos Aires. Podría ser durante otros dos años, aunque aún hay que hablar", reveló Schmid a Télam.



El dirigente, excotitular de la CGT y jefe del gremio de Dragado y Balizamiento (Dragybal), también sostuvo que los gremios de la actividad señalaron su "oposición" al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) porque, según el sindicalista, sería "notoriamente perjudicial" para el área de servicios de transporte, por lo que la CATT reclamará al gobierno "salvaguardas" y una inmediata reunión con el canciller Felipe Solá.



"No es posible aceptar un acuerdo con la UE sin que existan salvaguardas", dijo Schmid, quien también sostuvo que el Puerto de Buenos Aires debe ser "netamente federal".



Para Sasia, titular de la Unión Ferroviaria (UF), uno de los temas "fundamentales" abordados hoy con Meoni fue las coincidencias alcanzadas para conformar "una mesa técnica", que integrarán profesionales de la cartera de Estado y de los sindicatos, para elaborar y enviar para su análisis al Congreso una Ley Federal de Transporte.



Schmid reconoció que ante "la crisis heredada y la situación de emergencia económica y social por la que atraviesa el país, la CATT se avino a postergar su histórica exigencia sobre la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, aunque no lo olvidó", dijo el dirigente, quien reivindicó "el nuevo ámbito de discusión en Transporte".



Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), calificó al encuentro con Meoni como "interesante" a partir de "la predisposición" del funcionario para escuchar la realidad y las particularidades de cada sindicato de la CATT, luego de cuatro años de "absoluto y total silencio del macrismo, que solo vendió humo".



La dirigente gremial reconoció que a partir de la semana próxima se conformarán mesas de trabajo para analizar la situación de cada uno de los modos de transporte, y atribuyó "la demora en formalizar las designaciones en ese área al amplio acuerdo político sectorial" que posibilitó en agosto y octubre últimos el triunfo electoral" del Frente de Todos.



"Se impone la elaboración y ejecución de una política de transporte integral y estratégica para complementar los distintos modos de la actividad", coincidieron los dirigentes de la CATT, que agrupa a los gremios terrestres, aéreos, ferroviarios y marítimos".



En el encuentro participaron los sindicalistas de todas las organizaciones de la CATT, a excepción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernández.