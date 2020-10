Protectoras de animales: de colaborar con más de 200 animales a estar al borde de la quiebra

Una enorme dosis de amor por los animales motivó a dos jóvenes sanjuaninas a emprender una página de difusión de animales perdidos o abandonados para encontrar dueños responsables. La iniciativa llegó a más de 9.000 seguidores en la cuenta de Instagram, Ayudando Patitas SJ, que fue el espaldarazo para gestionar más de 200 esterilizaciones y hasta habilitar un quirófano en Chimbas, junto con ayuda municipal.

Pese a todo el esfuerzo, este jueves publicaron en las redes un mensaje desalentador que se viralizó: “Estamos con deudas en la veterinaria y no podemos seguir ayudando. No están ingresando donaciones”. Un balde a agua fría para los animalistas, que inmediatamente empezaron a ayudar en la campaña, aunque no es suficiente. Esta vez, Andrea Correa y Victoria Pérez, que siempre tuvieron el apoyo de sus seguidores, necesitan la ayuda de todos los sanjuaninos para salir adelante.

“Actualmente debemos $25.000 en la veterinaria por casos como TVT (cáncer que se genera por no esterilizar animales), por amputaciones, internaciones de animales con bichera, vacunas, desparasitaciones y demás”, dijo Andrea a Diario Huarpe. La situación no es sencilla, por lo que lanzaron una rifa con números a 20 pesos, un precio accesible.

La veterinaria El Retoño y Pueblo Viejo dieron todo lo que podían para atender a callejeros que llegan en condiciones de salud deplorables e incluso injustificadamente violentados: “La última –rescatada- fue una perra que estaban dejando atada en un canal”, aseguró Andrea, como un ejemplo. Pero ya no pueden esperar más para el cobro del instrumento quirúrgico y los medicamentos.

Para colaborar con la rifa o hacer una donación directa comunicarse al 264-414-7111.