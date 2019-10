Protesta contra el peaje en Chile colapsa autopistas y abre un nuevo frente para Piñera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Miles de manifestantes en autos, camiones y taxis causaron hoy caos de tránsito al movilizarse a baja velocidad en las autopistas urbanas de Santiago en rechazo al precio de los peajes, lo que abre un nuevo frente de descontento tras siete días de graves protestas por el aumento del subte y la desigualdad social en Chile.



La convocatoria fue realizada vía WhastApp por Andrés Alarcón, coordinador general del movimiento NO + TAG (como se llama el sistema de cobro electrónico de las autopistas urbanas e interurbanas chilenas), y difundida por miles de usuarios, en donde se llama a una masiva marcha en las autopistas de Santiago.



“Quiero dejarlos invitados para que se sumen a esta causa, no van a poder circular por Santiago, muchachos. Esto va a ser todo el día de mañana”, se puede escuchar el mensaje enviado anoche por Alarcón.



“El TAG es el robo del siglo que nos afecta a todos. Sumémonos muchachos, esto nos afecta a todos, es algo transversal. ¡Vamos muchachos, vamos arriba, arriba!”, fue la arenga utilizada por el coordinador del movimiento NO + TAG.



Esta es la primera manifestación de este movimiento desde que comenzaron las protestas el viernes pasado en Chile, luego de un aumento del boleto del subte que actuó como detonante de un descontento popular generalizado que se amplió a reclamos contra el modelo económico heredado por el país de la dictadura de Augusto Pinochet.



La crisis, que ha dejado 19 muertos, cientos de heridos y detenidos, tiene virtualmente paralizada no solamente a Santiago, sino que a casi todo Chile, que se mantiene en estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera.