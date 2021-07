Protesta de artesanos de calle Tucumán: “Lo único que queremos es trabajar”

Dispuestos en mesas que ocuparon media calzada en calle Tucumán entre Avenida Libertador y Laprida, en Capital, una decena de artesanos que normalmente trabajan en la zona protestó en la mañana de este jueves en reclamo de poder recuperar su fuente laboral. Según dijeron, desde el municipio les impiden trabajar allí, por lo que decidieron realizar la manifestación y a la vez juntar firmas de sanjuaninos que apoyen su reclamo.

Ángel, uno de los artesanos, dialogó con DIARIO HUARPE: “Somos 10 artesanos de calle Tucumán que estamos protestando porque no nos dejan trabajar. Estamos cortando media calzada, que es un trato que hicimos con la Policía, para no dificultar el tránsito de las personas. Y también estamos recolectando firmas”.

Con carteles dirigidos a las autoridades provinciales y municipales, hombres y mujeres que se apostaron en esa transitada esquina céntrica con el propósito de que sea visible su pedido. “Pusimos las mesas vacías, porque no podemos tener mercadería. Lo único que queremos hacer es trabajar, incluso mantenemos una buena relación con los comerciantes de la zona. Entonces no sabemos por qué no quieren que estemos aquí”, relató.

De acuerdo con lo que expresó Ángel, en calle Tucumán están apostados artesanos que trabajan cuero, madera, vidrio y otros elementos. Es decir, no son revendedores ni ambulantes, sino que “somos un polo generador de turismo”, como destacaron en una pancarta.

Hace una semana el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia habilitó las ferias artesanales, que pueden trabajar de lunes a viernes entre las 9 y 20 horas. Además, el protocolo indica que deben tener hasta 40% de factor de ocupación y los stands estar colocados a cinco metros de distancia entre sí para evitar contagios de coronavirus.

En este sentido, Ángel remarcó que los artesanos del centro cumplen con las disposiciones del distanciamiento social y uso de elementos de higiene para prevenir cualquier tipo de infección. “Lo que nos llama la atención es que los únicos que no podemos estar en los puestos somos los de calle Tucumán, en el resto del centro están todos trabajando normalmente. Somos 10 puestos y varias familias que viven de las ventas de lo que hacemos”, añadió.