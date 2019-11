Provável chanceler de Alberto Fernandez e embaixador de Rússia querem intensificar a relação bilater

O deputado nacional Felipe Solá, o qual aparece como futuro chanceler do presidente eleito, Alberto Fernández, manteve um encontro com o embaixador da Rússia, Dimitry Feoktistov, onde convieram realizar um trabalho conjunto depois do 10 de dezembro, quando as novas autoridades tomarem posse.



Solá afirmou que "faz uma década foi iniciada com a Rússia uma relação estratégica que se definiu como integral. Hoje começamos a dar continuidade com o embaixador Feoktistov e afirmamos o compromisso de manter a vitalidade desta relação".



O embaixador russo destacou que os BRICS -grupo integrado pelas cinco economias emergentes mais importantes do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul-, significam 15% dos votos do Fundo Monetário em conjunto, e que podem jogar um papel importante nas decisões do referido organismo.



Ao mesmo tempo, Feoktistov destacou a "relação estratégica" mantida por Buenos Aires e Moscú, e manifestou o desejo de que Alberto Fernández visite a Rússia no ano que vem, e manifestou a intenção do chanceler russo, Serguéi Lavrov, de visitar o nosso país.