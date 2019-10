Provincia de Buenos Aires se coronó campeona de los Juegos Nacionales Evita 2019

La representación deportiva bonaerense resultó campeona de los Juegos Nacionales Evita 2019 al cosechar la mayor cantidad de medallas, 116 en total, producto de 46 doradas, 37 plateadas y 30 de bronce. Por su parte, la delegación de Catamarca fue otra que sobresalió al quedarse, con la Copa Juego Limpio. Este viernes, en Mar del Plata, más de 14 disciplinas protagonizaron su jornada de definición, destacándose los deportes de equipo con las finales de fútbol, rugby, hockey, handball, básquetbol y vóleibol. Después de cinco jornadas de competencias, los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados finalizaron con emocionantes festejos y premiaciones en cada una de las sedes. Los chicos de fútbol 11 alcanzaron la cristalización del sueño de jugar en un estadio mundialista como el José María Minella, donde los de San Luis finalizaron como campeones en la categoría sub 14, al vencer por penales a Santa Fe (4-3), tras finalizar en el tiempo reglamentario igualados sin abrir el marcador. Los de San Juan, en la categoría sub 16, se llevaron la copa al superar en la final a conjunto de Entre Ríos por 2 a 0. En hockey, los equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron implacables al vencer en tres de las cuatro finales desarrolladas en el Centro Municipal de Hockey. En la categoría sub 16, los chicos superaron a los de la provincia de Buenos Aires por 4 a 1 y las chicas se impusieron 3-1 sobre Mendoza. En sub 14, las porteñas derrotaron a las de La Pampa 4-1 y los pibes de Salta derrotaron a los de Tucumán 2-0. Las finales de básquetbol se disputaron en las instalaciones del club Quilmes, donde Córdoba alcanzó la medalla dorada al imponerse a Corrientes por 68 a 64 y Santa Fe se quedó con el tercer puesto. También tuvieron su definición el acuatlón, atletismo, boxeo, esgrima, judo, lucha y vóleibol de playa en la jornada de cierre