Proyecto del MAS deja abierta la puerta a la candidatura de Evo Morales para las próximas elecciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La propuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) para lograr una salida electoral a la crisis de Bolivia deja abierta la puerta para que el ex presidente Evo Morales vuelva a presentarse como candidato, informó hoy la prensa local.



Desde ayer están en el Congreso de Bolivia dos proyectos presentados para anular las elecciones del 20 de octubre, acelerar una convocatoria a nuevos comicios y elegir en el plazo más breve posible a los miembros de los organismos que se se encargarán de controlar la limpieza de la votación y del escrutinio.



Sobre esos tres puntos parece haber acuerdo entre el MAS y los miembros del gobierno interino de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que defienden iniciativas con similitudes.



Sin embargo, en sus ediciones online, El Deber y Página Siete informaron que el mayor desacuerdo está en la validación de las candidaturas para próximos comicios, todavía sin fecha.



"En su proyecto, el MAS valida todos los candidatos de octubre", entre ellos a Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, dice Página Siete.



Tras los comicios de octubre, considerados fraudulentos por la oposición, Evo Morales fue declarado reelecto en primera vuelta.



Pero las denuncias de irregularidades se tradujeron en múltiples protestas sociales y, tras una fuerte presión de los mandos de las Fuerzas Armadas, Morales renunció y se marchó al exilio en México, donde denunció haber sido víctima de un golpe de estado.



Áñez se proclamó entonces presidenta durante una sesión parlamentaria sin quórum y con la misión de llamar a elecciones en el plazo más breve posible.



“Los candidatos a presidenta o presidente del Estado y vicepresidenta o vicepresidente del Estado serán propuestos por organizaciones políticas y alianzas en el marco de la norma vigente cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, hasta siete días de emitido el calendario electoral”, dice la propuesta del MAS.



Desde la otra vereda, el senador y actual presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara alta, Oscar Ortíz, que defiende el proyecto del gobierno interino, sostuvo que "no puede participar de las elecciones nadie que haya tenido dos periodos de mandato consecutivos".



Enfatizó que las candidaturas de Morales y García Linera no pueden ser habilitadas "por respeto a la democracia" y al resultado del plebiscito del 21 de febrero de 2016, cuando más de la mitad de la población de Bolivia le dijo no a los planes de reelección del líder indígena.



Los disturbios, enfrentamientos, actos de violencia y represión desde el estallido de la crisis dejaron en Bolivia una resultado de más de 30 muertos.