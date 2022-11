Publicidad vial, cuando la creatividad se consolida como rubro

Libertador y Santa María de Oro, o en la esquina de la ex Cinzano, unas pantallas LED iluminan el camino. Puede ser el regreso a casa o la partida hacia el lugar de trabajo, pero ahí están, es esa publicidad vial que ya son un clásico del entorno urbano.

Go Street es la empresa detrás de un rubro hasta hace poco, no muy explotado en San Juan. En 2017 inician con una propuesta incipiente y al año siguiente comienzan a consolidarse en el espacio de la publicidad exterior o publicidad vial, una tendencia creciente en todo el país.

Publicidad

Se suman a los tradicionales formatos de los diarios, la TV o la radio, pero refuerzan el mensaje y no compiten. “Lo bueno de la vía publica es que complementa el resto de la comunicación y no compite con los medios tradicionales, sino que refuerza porque está siempre presente, acompaña al transeúnte o al conductor”, explicó Daniel Olivera, uno de los miembros de Go Street.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según la fuente, el impacto de la publicidad vial tiene que ser muy importante porque el cerebro de quien va por la calle lo tiene que incorporar en milésimas de segundos y por lo cual las propuestas tienen que tener un gran atractivo. Esto también está relacionado con el punto estratégico en el que se monta la publicidad, y el tránsito tanto vehicular como peatonal que por allí circula.

“Somos de los primeros que dimos estos pasos acá, vengo del mundo de los medios y era algo que veía viendo en otras ciudades, en San Juan estaba la oportunidad y hoy estamos en una etapa inicial de desarrollo y expansión”, contó Olivera, quien destacó que se iniciaron en Capital con sus primeros carteles y hoy ya se extienden por diferentes departamentos.

Existen diferentes tipos, las pantallas LED que es el formato de comunicación digital. Las supervallas, que van a nivel de la vereda y parten de 4 x 40 de base por 2,20 de alto. Después están las más chicas, denominadas PPL o chupetes, que son las que están en los boulevares de las avenidas y se iluminan en la noche.

Publicidad

Entre las ventajas que ofrecen, es que este tipo de publicidad integran un medio activo las veinticuatro horas del día los siete días de la semana. Colocado en lugares estratégicos, consigue que su público objetivo tenga un gran número de impactos. Por otra parte, tambipen puede dirigirse a segmentos que son difíciles de abordar de otro modo, el caso de trabajadores que están mucho tiempo fuera de casa y que apenas tienen tiempo para ver la televisión o los soportes impresos.

Según Olivera, depende del soporte, las publicidades pueden durar en el sitio estratégico de 5, 14 o 30 días y se van renovando mensualmente. “Además colaboramos con el equipo de marketing de la firma que nos contrate para sugerir ubicaciones y también los colores o la tipografía que resulte conveniente.

La firma ha logrado trascender las fronteras de San Juan y es así que hoy tienen acuerdos asociativos con empresas de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata.

Contactos

Instagram: gostreetarg

www.gostreet.com.ar

WhatsApp 2645871003